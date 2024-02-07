Погода в Украине в среду, 7 февраля - прогноз от синоптиков

Человек идет против ветра. Фото: УНН

Погода в Украине в среду, 7 февраля, облачно с прояснениями. Ночью в северных и восточных областях небольшой мокрый снег и дождь, днем на западе и на севере страны синоптики обещают небольшие дожди. На остальной территории без осадков. Температура воздуха достигнет 12°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

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Погода в Украине 7 февраля

"Ночью и утром на северо-востоке страны местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.", — говорится в сообщении.

Температура ночью +1...+6°С, днем +7...+12°С, в южной части до +16°С. В восточных, Сумской областях и в Карпатах ночью синоптики прогнозируют -1...-6 °С, днем - +2...+7°С.

Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 7 февраля

Возможен дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный с порывами 7-12 м/с и 15-20 м/с - объявлен I уровень опасности, желтый.

Температура ночью +1...+6°С, днем +7...+12°С.

В Киеве ночью синоптики обещают +3...+5°С, днем +8...+10°С.

Погода в Киеве 7 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

"7 февраля в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Объявлен I уровень опасности — желтый", — предупредили синоптики.

Ненастье в Украине 7 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине 7 февраля, по данным народной синоптики Наталки Диденко, ожидается очень теплая погода. В течение дня температура воздуха будет +6...+12 °C, на юге и юго-западе +10...+16 °C. Атмосферный фронт коснется западных и северных областей.