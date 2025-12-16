Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Погода arrow Погіршення видимості та морози — погода в Україні на завтра arrow

Погіршення видимості та морози — погода в Україні на завтра

16 грудня 2025 20:30
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 17 грудня від Укргідрометцентру
Туман на вулиці. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 17 грудня, очікується без опадів. Водночас синоптики попереджають про туман та морози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 17 грудня

Слабкий вітер, який посилюватиметься до помірного (10 метрів за секунду), віятиме з південних напрямків та буде нести вологе тепле повітря. Внаслідок цього вночі та зранку у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях очікується туман.

Прогноз погоди в Україні на 17 грудня
Погода в Україні 17 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики зазначають, що утримається відносно тепла погода місцями з невеликими морозами вночі. Вдень найтепліше буде на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни.

Температура повітря вночі +3...-2 °C, вдень +2...+7 °C. На Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни очікується +6...+11 °C, а на Лівобережжі 0...+5 °C.

Оголошення небезпеки

Вночі та зранку 17 грудня у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях буде туман, а видимість — 200-500 метрів.

Туман в Україні 17 грудня
Туман в Україні 17 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Оголошено перший рівень небезпеки. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, в яких областях завтра буде сонячна та комфортна погода.

Раніше синоптики розповіли, яка буде погода в Україні на зимові свята.

погода Укргідрометцентр Україна прогноз погоди погода в Україні туман
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:07 Сервіс "Ветеран PRO" — які є послуги та переваги

22:56 У Києві пролунали потужні вибухи — перші деталі

22:28 Росія дедалі більше потрапляє в залежність від Китаю — ГУР

22:27 Атаки на енергообʼєкти — де найгірша ситуація зі світлом

22:00 У Словаччині перекинувся автобус з українцями — є поранені

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

21:57 Євро знову йде на рекорд — яким тепер буде курс

21:40 Військовозобов'язаний до 25 років — причина таких дій ТЦК

21:29 Залужний попередив про ймовірність громадянської війни — деталі

21:23 У ГУР розкрили, чи завершиться війна у 2026 році

21:01 Немає сенсу в різдвяному перемир'ї — Жорін пояснив чому

23:07 Сервіс "Ветеран PRO" — які є послуги та переваги

22:56 У Києві пролунали потужні вибухи — перші деталі

22:28 Росія дедалі більше потрапляє в залежність від Китаю — ГУР

22:27 Атаки на енергообʼєкти — де найгірша ситуація зі світлом

22:00 У Словаччині перекинувся автобус з українцями — є поранені

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

21:57 Євро знову йде на рекорд — яким тепер буде курс

21:40 Військовозобов'язаний до 25 років — причина таких дій ТЦК

21:29 Залужний попередив про ймовірність громадянської війни — деталі

21:23 У ГУР розкрили, чи завершиться війна у 2026 році

21:01 Немає сенсу в різдвяному перемир'ї — Жорін пояснив чому

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

14 грудня

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

10 грудня

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

9 грудня

19:48 Скільки коштують ялинки в Одесі у 2025 році — огляд локацій

19:00 Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

Text

18:10 ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

14:42 Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

Text

13:17 Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:10 Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

Text

08:00 Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 З 1 січня пенсіонерам доплачуватимуть 2595 грн — кого стосується

6 грудня 2025

16:32 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

3 грудня 2025

16:00 Мінімалка в Україні — якою буде сума з 1 січня 2026 року

15 грудня 2025

01:04 Коли потрібно солити холодець — допускають помилку майже всі

10 грудня 2025

06:07З 1 січня вводять нові правила виїзду закордон — є головна зміна

7 грудня 2025
Ексклюзив

10:14Україна або стане частиною нового, або створить нове, — Буданов

4 грудня 2025

21:56 Стало відомо де, та на якій посаді служить син Шуфрича в ЗСУ

10 грудня 2025

14:31 У мережі з’явилися зображення ймовірних синів Путіна від Кабаєвої

7 грудня 2025

06:10 Пенсійні виплати уріжуть з січня 2026 року — хто в списку

11 грудня 2025

16:47 Вокзал в Україні визнали одним з найгарніших в Європі (фото)

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації