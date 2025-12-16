Прогноз погоди в Україні на завтра 17 грудня від Укргідрометцентру

Погіршення видимості та морози — погода в Україні на завтра
Погода в Україні завтра, 17 грудня, очікується без опадів. Водночас синоптики попереджають про туман та морози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 17 грудня
Слабкий вітер, який посилюватиметься до помірного (10 метрів за секунду), віятиме з південних напрямків та буде нести вологе тепле повітря. Внаслідок цього вночі та зранку у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях очікується туман.
Синоптики зазначають, що утримається відносно тепла погода місцями з невеликими морозами вночі. Вдень найтепліше буде на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни.
Температура повітря вночі +3...-2 °C, вдень +2...+7 °C. На Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни очікується +6...+11 °C, а на Лівобережжі 0...+5 °C.
Оголошення небезпеки
Вночі та зранку 17 грудня у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях буде туман, а видимість — 200-500 метрів.
Оголошено перший рівень небезпеки. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, в яких областях завтра буде сонячна та комфортна погода.
Раніше синоптики розповіли, яка буде погода в Україні на зимові свята.
Читайте Новини.LIVE!