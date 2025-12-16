Прогноз погоди в Україні на завтра 17 грудня від Укргідрометцентру

Туман на вулиці. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 17 грудня, очікується без опадів. Водночас синоптики попереджають про туман та морози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 17 грудня

Слабкий вітер, який посилюватиметься до помірного (10 метрів за секунду), віятиме з південних напрямків та буде нести вологе тепле повітря. Внаслідок цього вночі та зранку у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях очікується туман.

Погода в Україні 17 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики зазначають, що утримається відносно тепла погода місцями з невеликими морозами вночі. Вдень найтепліше буде на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни.

Температура повітря вночі +3...-2 °C, вдень +2...+7 °C. На Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни очікується +6...+11 °C, а на Лівобережжі 0...+5 °C.

Оголошення небезпеки

Вночі та зранку 17 грудня у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях буде туман, а видимість — 200-500 метрів.

Туман в Україні 17 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Оголошено перший рівень небезпеки. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху.

