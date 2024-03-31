Прогноз погоди в Україні 31 березня — повний перелік

Весняна погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

Синоптики зробили прогноз погоди в Україні на 31 березня. За їх словами в усіх областях буде тепла погода без опадів та хмар.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру

В Україні 31 березня прогнозують вітер, який здебільшого віятиме з півдня зі швидкістю 7-12 м/с, а от у західних областях денні пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с.

Прогноз погоди Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Вночі, 31 березня, температура повітря очікується в межах +6...+11 °C, на Лівобережжі країни може бути трохи прохолодніше — +3...+8 °C. Вдень термометри покажуть +18...+23 °C, а у західних областях температура може піднятися +26 °C.

На узбережжі морів буде помірна температура в межах від +13...+18 °C.

Погода в Києві та Київській області

На Київщині прогнозують малохмарну погоду без опадів. Можливий вітер зі швидкістю до 12 м/с.

Температура вночі в області очікується +6...+11 °C, а вдень — +18...+23 °C. У самому Києві температура вночі становитиме +8...+10 °C, а вдень підніметься +21...+23 °C.

Температурна карта України 31 березня на 16:00. Фото: скриншот Meteopost

Прогноз погоди в Україні 31 березня від Наталки Діденко

Народний синоптик Наталка Діденко обіцяє суху та теплу погоду в Україні 31 березня. За її прогнозами подекуди температура повітря підніметься до +26 °C

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, мешканців Київської області попередили про небезпечні гідрологічні явища протягом 30 березня — 2 квітня.

А в українських Карпатах у п'ятницю, 29 березня, метеорологи зафіксували шторм.