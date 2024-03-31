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Погода мечты в воскресенье — синоптики назвали регионы, где будет весенняя жара сегодня

31 марта 2024 07:15
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине 31 марта — полный перечень
Весенняя погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Синоптики сделали прогноз погоды на 31 марта. По их словам, во всех областях будет теплая погода без осадков и облаков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра

В Украине 31 марта прогнозируют ветер, который в основном будет дуть с юга со скоростью 7-12 м/с, а вот в западных областях дневные порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

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Прогноз погоды Укргидрометцентр. Фото: скриншот

Ночью, 31 марта, температура воздуха ожидается в пределах +6...+11°C, на Левобережье страны может быть немного прохладнее — +3...+8°C. Днем термометры покажут +18...+23 °C, а в западных областях температура может подняться до +26 °C.
На побережье морей будет умеренная температура в пределах +13...+18 °C.

Погода в Киеве и Киевской области

В Киевской области прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Возможен ветер со скоростью до 12 м/с.

Температура ночью в области ожидается +6...+11 °C, а днем +18...+23 °C. В Киеве температура ночью будет +8...+10 °C, а днем поднимется до +21...+23 °C.

Погода
Температурная карта Украины на 31 марта в 16:00. Фото: скриншот Meteopost

Прогноз погоды в Украине 31 марта от Наталки Диденко.

Народный синоптик Наталья Диденко обещает сухую и теплую погоду в Украине 31 марта. По ее прогнозам, кое-где температура воздуха поднимется до +26 °C.

Диденко
Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, жителей Киевской области предупредили об опасных гидрологических явлениях в течение 30 марта — 2 апреля.

А в украинских Карпатах в пятницу, 29 марта, метеорологи зафиксировали шторм.

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Укргидрометцентр
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