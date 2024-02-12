Прогноз погоди в Україні на тиждень, 13-16 лютого, від Укргідрометцентру

Погода на тиждень від Укргідрометцентру — які області заливатимуть дощі
В окремих областях України очікується дощова погода протягом цього тижня, 13-16 лютого. Водночас у південних регіонах повітря прогріється до +13 °C, а у горах буде дощ з мокрим снігом.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні на тиждень, 13-16 лютого
Завтра, 13 лютого, у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях пройде помірний дощ.
На півдні та південному сході країни вночі очікується без опадів.
У північних областях уночі та вранці місцями прогнозують туман.
- Температура вночі +2...+8 °С, вдень +8...13 °С;
- у західних і північних областях +5...+10 °С;
- у Карпатах дощ із мокрим снігом і 0...+5 °С.
А наступні дві доби в усіх регіонах, крім заходу і сходу, пройде невеликий дощ. У середу, 14 лютого, температура протягом доби становитиме +1...+7 °С, а в південній і східній частині вдень +8...13 °С.
У четвер, 15 лютого, очікується зниження температури повітря на 4-7 °С, у північних і центральних областях буде дощ із мокрим снігом.
Також варто очікувати північно-західний вітер з переходом на північно-східний, 7-12 м/с.
В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні гідрологічні явища
Внаслідок відлиги продовжуватимуться підвищення рівнів води у річках України.
Раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що лютий в Україні буде надзвичайно теплим.
Крім того, 4 лютого у Києві та області зафіксували декілька нових температурних рекордів. Найтепліше було у Вишгороді, де максимальна добова температура повітря сягнула позначки +10,6 °C.
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