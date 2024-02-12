Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Погода на тиждень від Укргідрометцентру — які області заливатимуть дощі arrow

Погода на тиждень від Укргідрометцентру — які області заливатимуть дощі

12 лютого 2024 21:02
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на тиждень, 13-16 лютого, від Укргідрометцентру
Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В окремих областях України очікується дощова погода протягом цього тижня, 13-16 лютого. Водночас у південних регіонах повітря прогріється до +13 °C, а у горах буде дощ з мокрим снігом.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:

Погода в Україні на тиждень, 13-16 лютого

Завтра, 13 лютого, у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях пройде помірний дощ.

На півдні та південному сході країни вночі очікується без опадів.

У північних областях уночі та вранці місцями прогнозують туман.

  • Температура вночі +2...+8 °С, вдень +8...13 °С;
  • у західних і північних областях +5...+10 °С;
  • у Карпатах дощ із мокрим снігом і 0...+5 °С.

А наступні дві доби в усіх регіонах, крім заходу і сходу, пройде невеликий дощ. У середу, 14 лютого, температура протягом доби становитиме +1...+7 °С, а в південній і східній частині вдень +8...13 °С.

У четвер, 15 лютого, очікується зниження температури повітря на 4-7 °С, у північних і центральних областях буде дощ із мокрим снігом.

Також варто очікувати північно-західний вітер з переходом на північно-східний, 7-12 м/с.

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні гідрологічні явища

Внаслідок відлиги продовжуватимуться підвищення рівнів води у річках України.

null
Гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що лютий в Україні буде надзвичайно теплим.

Крім того, 4 лютого у Києві та області зафіксували декілька нових температурних рекордів. Найтепліше було у Вишгороді, де максимальна добова температура повітря сягнула позначки +10,6 °C.

погода
зима
прогнози
лютий
прогноз погоди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі