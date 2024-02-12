Прогноз погоди в Україні на тиждень, 13-16 лютого, від Укргідрометцентру

Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН

В окремих областях України очікується дощова погода протягом цього тижня, 13-16 лютого. Водночас у південних регіонах повітря прогріється до +13 °C, а у горах буде дощ з мокрим снігом.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Завтра, 13 лютого, у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях пройде помірний дощ.

На півдні та південному сході країни вночі очікується без опадів.

У північних областях уночі та вранці місцями прогнозують туман.

Температура вночі +2...+8 °С, вдень +8...13 °С;

у західних і північних областях +5...+10 °С;

у Карпатах дощ із мокрим снігом і 0...+5 °С.

А наступні дві доби в усіх регіонах, крім заходу і сходу, пройде невеликий дощ. У середу, 14 лютого, температура протягом доби становитиме +1...+7 °С, а в південній і східній частині вдень +8...13 °С.

У четвер, 15 лютого, очікується зниження температури повітря на 4-7 °С, у північних і центральних областях буде дощ із мокрим снігом.

Також варто очікувати північно-західний вітер з переходом на північно-східний, 7-12 м/с.

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні гідрологічні явища

Внаслідок відлиги продовжуватимуться підвищення рівнів води у річках України.

Гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що лютий в Україні буде надзвичайно теплим.

Крім того, 4 лютого у Києві та області зафіксували декілька нових температурних рекордів. Найтепліше було у Вишгороді, де максимальна добова температура повітря сягнула позначки +10,6 °C.