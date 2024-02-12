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Погода на неделю от Укргидрометцентра — какие области будут заливать дожди

12 февраля 2024 21:02
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на неделю, 13-16 февраля, от Укргидрометцентра
Люди идут под дождем. Иллюстративное фото: УНИАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В отдельных областях Украины ожидается дождливая погода в течение этой недели, 13-16 февраля. В южных регионах воздух прогреется до +13 °C, а в горах будет дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщаетУкраинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине на неделю, 13-16 февраля

Завтра, 13 февраля, в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидается умеренный дождь.

На юге и юго-востоке страны в ночные часы ожидается без осадков.

В северных областях ночью и утром местами прогнозируется туман.

  • Температура ночью +2...+8 °С, днем +8...13 °С;
  • в западных и северных областях +5…+10 °С;
  • в Карпатах дождь с мокрым снегом и 0...+5 °С.

А в последующие два дня во всех регионах, кроме запада и востока, пройдет небольшой дождь. В среду, 14 февраля, температура в течение суток составит +1...+7 °С, а в южной и восточной части днем +8...13 °С.

В четверг, 15 февраля, ожидается понижение температуры воздуха на 4-7 °С, в северных и центральных областях будет дождь с мокрым снегом.

Также стоит ожидать северо-западный ветер с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с.

В Укргидрометцентре предупредили об опасных гидрологических явлениях

Вследствие оттепели будут продолжаться повышения уровней воды в реках Украины.

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Гидрологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что февраль в Украине будет очень теплым.

Кроме того, 4 февраля в Киеве и области зафиксировали несколько новых температурных рекордов. Теплее всего было в Вышгороде, где максимальная суточная температура воздуха достигла отметки +10,6 °C.

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