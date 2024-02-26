Погода на завтра — Укргідрометцентр попередив про небезпеку, пов'язану з потеплінням
В Україні у вівторок, 27 лютого, обійдеться без опадів. Також очікується мінлива температура повітря. У різних регіонах удень вона складатиме від +5 °С до + 16 °С, вночі від -4 °С до +6 °С.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 27 лютого
Завтра українці можуть не остерігатися опадів. Вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- в західних, Житомирській, Вінницькій областях вночі +1...+6 °С, вдень +11...+16 °С;
- на решті території вночі від +1...-4 °С, вдень +5...+10 °С, на Одещині та в Криму до +14 °С.
Погода на Київщині 27 лютого
У столиці та області буде мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі від -1...-4 °С, вдень +5...+10 °С;
- у Києві вночі близько 0 °С, вдень +7...+9 °С.
Синоптики попереджають
Значна сніголавинна небезпека третього рівня очікується 26-27 лютого на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
В Укргідрометцентрі радять утриматись від походів на високогір'я.
Раніше ми повідомляли, що в Україні завтра, 27 лютого, минеться без опадів. У південно-східних областях буде рвучкий вітер. У більшості областей України погода буде теплою, +6...+11 °C.
Нещодавно на Київщині вдалося зафіксувати кілька нових температурних рекордів. Синоптики назвали найтепліші містечка області.
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