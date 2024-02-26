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Тепло до +18 — народний синоптик Діденко розповіла, у які області завтра завітає весна

26 лютого 2024 13:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 26 лютого.
Кияни на прогулянці в теплий день пізньої зими. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні завтра, 27 лютого, минеться без опадів. У південно-східних областях буде рвучкий вітер. У більшості областей України погода буде теплою, +6...+11 °C.

Про це народний синоптик Наталія Діденко розповіла у Telegram у понеділок, 26 лютого.

Погода в Україні 27 лютого

У вівторок опадів в Україні не очікується. Вітер буде помірним, хіба часом рвучким у південно-східних областях.

На сході України вночі -3...-8 °C, а вдень на заході до +18 °C.

Протягом дня у більшості областей України буде тепло, +6...+11 °C, а в західних областях +12...+18 °C.

Найтеплішою погода буде в західних областях, прохолоднішою — у східній частині країни.

Синоптик зазначила, що загалом практично усюди буде тепла і сонячна погода.

Нагадаємо, що нещодавно на Київщині вдалося зафіксувати кілька нових температурних рекордів. Синоптики назвали найтепліші містечка області.

Також ми повідомляли, що не менш рекордним теплом відзначилося й літо 2023 року. Кліматологи дослідили, чого чекати влітку цьогоріч.

погода
Україна
Наталка Діденко
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