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Тепло до +18 — народный синоптик Диденко рассказала, какие области завтра посетит весна

26 февраля 2024 13:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 26 февраля.
Киевляне на прогулке в теплый день поздней зимы. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине завтра, 27 февраля, обойдется без осадков. В юго-восточных областях будет порывистый ветер. В большинстве областей Украины погода будет теплой, +6...+11 °C.

Об этом народный синоптик Наталья Диденко рассказала в Telegram в понедельник, 26 февраля.

Погода в Украине 27 февраля

Во вторник осадков в Украине не ожидается. Ветер будет умеренным, разве что временами порывистым в юго-восточных областях.

На востоке Украины ночью -3...-8 °C, а днем на западе до +18 °C.

В течение дня в большинстве областей Украины будет тепло +6...+11 °C, а в западных областях +12...+18 °C.

Самая теплая погода будет в западных областях, прохладнее — в восточной части страны.

Синоптик отметила, что в целом практически всюду будет теплая и солнечная погода.

Напомним, что недавно в Киевской области удалось зафиксировать несколько новых температурных рекордов. Синоптики назвали самые теплые места области.

Также мы сообщали, что не менее рекордным теплом ознаменовалось и лето 2023 года. Климатологи исследовали, чего ждать летом этого года.

погода
Украина
Наталка Диденко
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