Погода в Украине 26 февраля.

Тепло до +18 — народный синоптик Диденко рассказала, какие области завтра посетит весна
В Украине завтра, 27 февраля, обойдется без осадков. В юго-восточных областях будет порывистый ветер. В большинстве областей Украины погода будет теплой, +6...+11 °C.
Об этом народный синоптик Наталья Диденко рассказала в Telegram в понедельник, 26 февраля.
Погода в Украине 27 февраля
Во вторник осадков в Украине не ожидается. Ветер будет умеренным, разве что временами порывистым в юго-восточных областях.
На востоке Украины ночью -3...-8 °C, а днем на западе до +18 °C.
В течение дня в большинстве областей Украины будет тепло +6...+11 °C, а в западных областях +12...+18 °C.
Самая теплая погода будет в западных областях, прохладнее — в восточной части страны.
Синоптик отметила, что в целом практически всюду будет теплая и солнечная погода.
Напомним, что недавно в Киевской области удалось зафиксировать несколько новых температурных рекордов. Синоптики назвали самые теплые места области.
Также мы сообщали, что не менее рекордным теплом ознаменовалось и лето 2023 года. Климатологи исследовали, чего ждать летом этого года.
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