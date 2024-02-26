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Погода на завтра — Укргидрометцентр предупредил об опасности, связанной с потеплением

26 февраля 2024 18:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода на завтра — Укргидрометцентр предупредил об опасности, связанной с потеплением
Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине во вторник, 27 февраля, обойдется без осадков. Также ожидается переменная температура воздуха. В разных регионах днем она будет составлять от +5 °С до +16 °С, ночью от -4 °С до +6 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 27 февраля

Завтра украинцы могут не опасаться осадков. Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в западных, Житомирской, Винницкой областях ночью +1...+6 °С, днем +11...+16 °С;
  • на остальной территории ночью от +1...-4 °С, днем +5...+10 °С, в Одесской области и в Крыму до +14 °С.
погода
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 27 февраля

В столице и области переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью от -1...-4 °С, днем +5...+10 °С;
  • в Киеве ночью около 0°С, днем +7...+9 °С.
погода
Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Значительная снеголавинная опасность третьего уровня ожидается 26-27 февраля на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

В Укргидрометцентре советуют воздержаться от походов на высокогорье.

погода
Предупреждение о лавинах. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы сообщали, что в Украине завтра, 27 февраля, пройдет без осадков. В юго-восточных областях будет порывистый ветер. В большинстве областей Украины погода будет теплой, +6...+11 °C.

Недавно в Киевской области удалось зафиксировать несколько новых температурных рекордов. Синоптики назвали самые теплые городки области.

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Киев
Укргидрометцентр
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