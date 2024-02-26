Погода на завтра — Укргидрометцентр предупредил об опасности, связанной с потеплением
В Украине во вторник, 27 февраля, обойдется без осадков. Также ожидается переменная температура воздуха. В разных регионах днем она будет составлять от +5 °С до +16 °С, ночью от -4 °С до +6 °С.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 27 февраля
Завтра украинцы могут не опасаться осадков. Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в западных, Житомирской, Винницкой областях ночью +1...+6 °С, днем +11...+16 °С;
- на остальной территории ночью от +1...-4 °С, днем +5...+10 °С, в Одесской области и в Крыму до +14 °С.
Погода в Киевской области 27 февраля
В столице и области переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью от -1...-4 °С, днем +5...+10 °С;
- в Киеве ночью около 0°С, днем +7...+9 °С.
Синоптики предупреждают
Значительная снеголавинная опасность третьего уровня ожидается 26-27 февраля на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.
В Укргидрометцентре советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Ранее мы сообщали, что в Украине завтра, 27 февраля, пройдет без осадков. В юго-восточных областях будет порывистый ветер. В большинстве областей Украины погода будет теплой, +6...+11 °C.
Недавно в Киевской области удалось зафиксировать несколько новых температурных рекордов. Синоптики назвали самые теплые городки области.
Читайте Новини.LIVE!