Україна
Погода в Україні сьогодні — синоптики попереджають про небезпеку

20 грудня 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сьогодні, 20 грудня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на суботу, 20 грудня, надали синоптики. Буде хмарно. Без опадів, але із туманом, під час якого видимість становитиме 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності).

Про це в п'ятницю, 19 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Яка погода буде в Україні 20 грудня 

Погода в Україні 20 грудня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер змінних напрямків сягне 3–8 м/с. Уночі та вдень температура триматиме в межах -2...+3 °С. Щоправда, на заході та півдні крани денна температура буде більш високою: +1...+6 °С. У Криму очікується до +10 °С.

Метеорологічні явища в Україні 20 грудня 2025 року
Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

У Києві та на Київщині буде хмарно. Без опадів, але туманно. Під час туману видимість становитиме 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності). Швидкість вітру змінних напрямків: 3–8 м/с. В області вночі та вдень очікується -2...+3 °С. У Києві нічна температура буде близько 0 °С, а денна — +1...+3 °С.

Температури в Україні 20 грудня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 20 грудня в Україні очікується 0...+4 °С, на заході та півдні — +3...+7 °С, а у Криму — до +9 °С.

У Києві опадів не передбачається, але буде помірна прохолода: +1...+3 °С.

Раніше Наталка Діденко повідомила, що на території України діє антициклон. Суттєвих змін погодних умов упродовж вихідних, 20 і 21 грудня не виникне.

Нагадаємо, 20 грудня у Львові очікується волога погода. Можливе погіршення видимості на дорозі та утворення ожеледиці.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко погода в Україні
