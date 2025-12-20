Погода сегодня, 20 декабря, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на субботу, 20 декабря, дали синоптики. Будет облачно. Без осадков, но с туманом, во время которого видимость составит 200–500 метров (I, желтый, уровень опасности).

Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 20 декабря

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер переменных направлений достигнет 3–8 м/с. Ночью и днем температура будет держаться в пределах -2...+3 °С. Правда, на западе и юге страны дневная температура будет более высокой: +1...+6 °С. В Крыму ожидается до +10 °С.

Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В Киеве и Киевской области будет облачно. Без осадков, но туманно. Во время тумана видимость составит 200–500 метров (I, желтый, уровень опасности). Скорость ветра переменных направлений: 3–8 м/с. В области ночью и днем ожидается -2...+3 °С. В Киеве ночная температура будет около 0 °С, а дневная — +1...+3 °С.

Карта температур от Meteopost.com

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 20 декабря в Украине ожидается 0...+4 °С, на западе и юге — +3...+7 °С, а в Крыму — до +9 °С.

В Киеве осадков не предвидится, но будет умеренная прохлада: +1...+3 °С.

Ранее Наталка Диденко сообщила, что на территории Украины действует антициклон. Существенных изменений погодных условий в течение выходных, 20 и 21 декабря не возникнет.

Напомним, 20 декабря во Львове ожидается влажная погода. Возможно ухудшение видимости на дороге и образование гололеда.