Погода в Україні на вихідних, 18 та 19 травня — де синоптики обіцяють дощі

Жінка ховається від дощу під парасолею. Фото ілюстративне: vinnitsa.info

Цими вихідними, 18 та 19 травня, українців очікує різноманітна погода. Дощі, грози та плюсова температура розділяться між регіонами країни.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко в Telegram в п'ятницю, 17 травня.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 18-19 травня

За прогнозами Наталки Діденко, над Україною наступними вихідними відбудуться різні погодні явища, залежно від регіону.

На 18 травня дощі очікуються у наступних областях:

Закарпатська область;

Полтавська область;

Дніпропетровська область;

Сумська область;

Чернігівська область;

місцями Черкаська область та Кіровоградська область.

Увечері дощі можуть накрити також наступні області:

Харківська область;

Луганська область;

Донецька область.

Натомість на півдні України, включаючи Південний, Південно-Східний та Північно-Східний регіони, переважатиме сонячна погода без опадів.

Температура повітря вдень коливатиметься +18...+24 °C.

У неділю в Україні очікується тепла погода з температурою +20...+24 °C. Місцями можливі короткочасні дощі, а також грози, окрім південної частини країни, де передбачається без опадів.

Погода в Києві 16 травня

У Києві в суботу передбачається приємне тепле повітря з температурою до +23 °C. Можливі невеликі дощі, які будуть короткочасними та місцями.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, в Києві цього року пляжний сезон скасовано через воєнний стан в країні.

Також ми розповідали про те, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.