Погода в Україні на вихідних, 18 та 19 травня — де синоптики обіцяють дощі

Погода з сюрпризом — народний синоптик Діденко розповіла, де очікувати сильних дощів
Цими вихідними, 18 та 19 травня, українців очікує різноманітна погода. Дощі, грози та плюсова температура розділяться між регіонами країни.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко в Telegram в п'ятницю, 17 травня.
Прогноз погоди в Україні на 18-19 травня
За прогнозами Наталки Діденко, над Україною наступними вихідними відбудуться різні погодні явища, залежно від регіону.
На 18 травня дощі очікуються у наступних областях:
- Закарпатська область;
- Полтавська область;
- Дніпропетровська область;
- Сумська область;
- Чернігівська область;
- місцями Черкаська область та Кіровоградська область.
Увечері дощі можуть накрити також наступні області:
- Харківська область;
- Луганська область;
- Донецька область.
Натомість на півдні України, включаючи Південний, Південно-Східний та Північно-Східний регіони, переважатиме сонячна погода без опадів.
Температура повітря вдень коливатиметься +18...+24 °C.
У неділю в Україні очікується тепла погода з температурою +20...+24 °C. Місцями можливі короткочасні дощі, а також грози, окрім південної частини країни, де передбачається без опадів.
Погода в Києві 16 травня
У Києві в суботу передбачається приємне тепле повітря з температурою до +23 °C. Можливі невеликі дощі, які будуть короткочасними та місцями.
Нагадаємо, в Києві цього року пляжний сезон скасовано через воєнний стан в країні.
Також ми розповідали про те, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.
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