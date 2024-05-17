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Погода з сюрпризом — народний синоптик Діденко розповіла, де очікувати сильних дощів

17 травня 2024 12:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на вихідних, 18 та 19 травня — де синоптики обіцяють дощі
Жінка ховається від дощу під парасолею. Фото ілюстративне: vinnitsa.info
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Цими вихідними, 18 та 19 травня, українців очікує різноманітна погода. Дощі, грози та плюсова температура розділяться між регіонами країни.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко в Telegram в п'ятницю, 17 травня.

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За прогнозами Наталки Діденко, над Україною наступними вихідними відбудуться різні погодні явища, залежно від регіону.

На 18 травня дощі очікуються у наступних областях:

  • Закарпатська область;
  • Полтавська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Сумська область;
  • Чернігівська область;
  • місцями Черкаська область та Кіровоградська область.

Увечері дощі можуть накрити також наступні області:

  • Харківська область;
  • Луганська область;
  • Донецька область.

Натомість на півдні України, включаючи Південний, Південно-Східний та Північно-Східний регіони, переважатиме сонячна погода без опадів.

Температура повітря вдень коливатиметься +18...+24 °C.

У неділю в Україні очікується тепла погода з температурою +20...+24 °C. Місцями можливі короткочасні дощі, а також грози, окрім південної частини країни, де передбачається без опадів.

Погода в Києві 16 травня

У Києві в суботу передбачається приємне тепле повітря з температурою до +23 °C. Можливі невеликі дощі, які будуть короткочасними та місцями.

Погода з сюрпризом — народний синоптик Діденко розповіла, де очікувати сильних дощів - фото 1
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, в Києві цього року пляжний сезон скасовано через воєнний стан в країні.

Також ми розповідали про те, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.

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