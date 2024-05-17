Погода в Украине на выходных, 18 и 19 мая, где синоптики обещают дожди.

Женщина прячется от дождя под зонтиком. Фото иллюстративное: vinnitsa.info

В эти выходные, 18 и 19 мая, украинцев ожидает разнообразная погода. Дожди, грозы и плюсовая температура разделятся между регионами страны.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram в пятницу, 17 мая.

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По прогнозам Наталки Диденко, над Украиной на следующие выходные состоятся разные погодные явления в зависимости от региона.

На 18 мая дожди ожидаются в следующих областях:

Закарпатская область;

Полтавская область;

Днепропетровская область;

Сумская область;

Черниговская область;

Местами Черкасская область и Кировоградская область.

Вечером дожди могут накрыть также следующие области:

Харьковская область;

Луганская область;

Донецкая область.

На юге Украины, включая Южный, Юго-Восточный и Северо-Восточный регионы, будет преобладать солнечная погода без осадков.

Температура воздуха днем колеблется от +18...+24 °C.

В воскресенье в Украине ожидается теплая погода с температурой +20...+24°C. Местами возможны кратковременные дожди, а также грозы, кроме южной части страны, где предполагается без осадков.

Погода в Киеве 16 мая

В Киеве в субботу ожидается приятный теплый воздух с температурой до +23 °C. Возможны небольшие дожди, которые будут кратковременными и местами.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, в Киеве в этом году пляжный сезон отменен из-за военного положения в стране.

Также мы рассказывали, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.