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Погода с сюрпризом — народный синоптик Диденко рассказала, где ожидать сильных дождей

17 мая 2024 12:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на выходных, 18 и 19 мая, где синоптики обещают дожди.
Женщина прячется от дождя под зонтиком. Фото иллюстративное: vinnitsa.info
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В эти выходные, 18 и 19 мая, украинцев ожидает разнообразная погода. Дожди, грозы и плюсовая температура разделятся между регионами страны.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram в пятницу, 17 мая.

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По прогнозам Наталки Диденко, над Украиной на следующие выходные состоятся разные погодные явления в зависимости от региона.

На 18 мая дожди ожидаются в следующих областях:

  • Закарпатская область;
  • Полтавская область;
  • Днепропетровская область;
  • Сумская область;
  • Черниговская область;
  • Местами Черкасская область и Кировоградская область.

Вечером дожди могут накрыть также следующие области:

  • Харьковская область;
  • Луганская область;
  • Донецкая область.

На юге Украины, включая Южный, Юго-Восточный и Северо-Восточный регионы, будет преобладать солнечная погода без осадков.

Температура воздуха днем колеблется от +18...+24 °C.

В воскресенье в Украине ожидается теплая погода с температурой +20...+24°C. Местами возможны кратковременные дожди, а также грозы, кроме южной части страны, где предполагается без осадков.

Погода в Киеве 16 мая

В Киеве в субботу ожидается приятный теплый воздух с температурой до +23 °C. Возможны небольшие дожди, которые будут кратковременными и местами.

Погода с сюрпризом — народный синоптик Диденко рассказала, где ожидать сильных дождей - фото 1
Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, в Киеве в этом году пляжный сезон отменен из-за военного положения в стране.

Также мы рассказывали, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.

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