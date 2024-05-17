Погода в Украине на выходных, 18 и 19 мая, где синоптики обещают дожди.

Погода с сюрпризом — народный синоптик Диденко рассказала, где ожидать сильных дождей
В эти выходные, 18 и 19 мая, украинцев ожидает разнообразная погода. Дожди, грозы и плюсовая температура разделятся между регионами страны.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram в пятницу, 17 мая.
Прогноз погоды в Украине на 18-19 мая.
По прогнозам Наталки Диденко, над Украиной на следующие выходные состоятся разные погодные явления в зависимости от региона.
На 18 мая дожди ожидаются в следующих областях:
- Закарпатская область;
- Полтавская область;
- Днепропетровская область;
- Сумская область;
- Черниговская область;
- Местами Черкасская область и Кировоградская область.
Вечером дожди могут накрыть также следующие области:
- Харьковская область;
- Луганская область;
- Донецкая область.
На юге Украины, включая Южный, Юго-Восточный и Северо-Восточный регионы, будет преобладать солнечная погода без осадков.
Температура воздуха днем колеблется от +18...+24 °C.
В воскресенье в Украине ожидается теплая погода с температурой +20...+24°C. Местами возможны кратковременные дожди, а также грозы, кроме южной части страны, где предполагается без осадков.
Погода в Киеве 16 мая
В Киеве в субботу ожидается приятный теплый воздух с температурой до +23 °C. Возможны небольшие дожди, которые будут кратковременными и местами.
Напомним, в Киеве в этом году пляжный сезон отменен из-за военного положения в стране.
Также мы рассказывали, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.
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