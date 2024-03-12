Погода в Україні сьогодні, 12 березня, - де пройдуть дощі

Жінка йде під дощем. Фото: pixabay

Погода в Україні у вівторок, 12 березня, на переважній частині буде зимовою. Температура вночі показуватиме "мінусові позначки". Найтепліше буде у найзахіднішому регіоні нашої країни — на Закарпатті. Більшість областей накриють дощі, місцями — з мокрим снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 12 березня

Синоптики прогнозують12 березня на Правобережжі хмарність, на решті ж території очікується мінлива хмарність.

Вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень на Правобережжі та Херсонщині пройде дощ — місцями навіть з мокрим снігом. На решті території без опадів.

Вітер віятиме з південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, у західних областях пориви сягатимуть до 15-20 метрів за секунду.

Температура вночі на Заході, в південно-західних областях та в Криму сягатиме всього 0...+5 °С.

На решті території буде ще прохолодніше — до -1...-6 °С.

Жителі північного сходу країни мають очікувати до -9 °С.

Вдень же температура по Україні в середньому сягатиме +2...+7 °С. Трохи тепліше буде в Криму — до +11 °С та на Закарпатті +4...+9 °С вночі та вдень +9...+14 °С.

Карта погоди на 12 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині 12 березня

У столичному регіоні також буде хмарно, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

"Вітер південно-східний з поривами 7-12 метрів на секунду. Температура вночі -1...-6 °С, вдень +2...+7 °С.

У Києві вночі -1...-3 °С, вдень +3...+5 °С.

Нагадаємо, раніше через суттєве потепління на пляжах Одеси почали збиратися люди, та навіть вже відкрили сезон пікніків. А народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, які регіони завтра потерпатимуть від посилених дощів.