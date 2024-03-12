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Погода удивит неприятным сюрпризом — синоптики дали прогноз на сегодня

12 марта 2024 06:02
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине сегодня, 12 марта, - где пройдут дожди
Женщина идет под дождем. Фото: pixabay
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине во вторник, 12 марта, на большей части будет зимней. Температура ночью будет показывать минусовые отметки. Теплее всего будет в западном регионе нашей страны — на Закарпатье. Большинство областей накроют дожди, местами с мокрым снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 12 марта

Синоптики прогнозируют 12 марта на Правобережье облачность, на остальной территории ожидается переменная облачность.

Ночью в Западной, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем на Правобережье и Херсонской области пройдет дождь — местами даже с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Ветер будет дуть с юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, в западных областях порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура ночью на Западе, в юго-западных областях и в Крыму будет достигать всего 0...+5 °С.

На остальной территории будет еще прохладнее — до -1...-6 °С.

Жители северо-востока страны должны ожидать -9 °С.

Днем же температура по Украине в среднем будет достигать +2...+7 °С. Чуть теплее будет в Крыму — до +11 °С и в Закарпатье +4...+9 °С ночью и днем +9...+14 °С.

Погода удивит неприятным сюрпризом — синоптики дали прогноз на сегодня - фото 1
Карта погоды на 12 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области 12 марта

В столичном регионе будет облачно, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

"Ветер юго-восточный с порывами 7-12 метров в секунду. Температура ночью -1...-6 °С, днем +2...+7 °С.

В Киеве ночью -1...-3 °С, днем +3...+5 °С.

Напомним, ранее из-за существенного потепления на пляжах Одессы начали собираться люди и даже уже открыли сезон пикников. А народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какие регионы завтра будут страдать от усиленных дождей.

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