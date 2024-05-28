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Порятунок від спеки —Укргідрометцентр попередив про сильні дощі завтра

28 травня 2024 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні та Києві 29 травня
Літня жінка в дощовику під зливою. Фото ілюстративне: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода по Україні в середу, 29 травня принесе дощовий атмосферний фронт, подекуди з грозами. Водночас на решті території країни очікується без істотних опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода по Україні 29 травня. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, завтра очікується хмарно з проясненнями. Вночі на півдні, у Вінницькій області та Прикарпатті, а також вдень по всій території країни, крім більшості північних регіонів очкуються короткочасні дощі, місцями з грозою.

Вітер східний, 5-10 м/с. 

Температура повітря вночі +12...+17°С, на заході +9...+14°С, вдень повітря прогріється до +23...+28°С. На півдні, південному заході та у Кіровоградській області +19...24°С, у горах — +13...+18°С.

У Київській області завтра вночі без опадів, вдень короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі — +12...+17°С, вдень +23...+28°С.

У столиці вночі +15...+17°С, вдень — +24...+26°С.

Нагадаємо, раніше в мережу потрапило відео, коли під час концерту американського гурту Metallica в німецькому Мюнхені, вдарила блискавка.

Водночас на Україну знову рухаються пилові бурі з Каспійської низовини, які можуть накрити країну 28-29 травня. 

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