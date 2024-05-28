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Спасение от жары — Укргидрометцентр предупредил о сильных дождях завтра

28 мая 2024 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине и Киеве завтра, 29 мая
Пожилая женщина в дождевике под проливным дождем. Фото иллюстративное: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода по Украине в среду, 29 мая, принесет дождливый атмосферный фронт, кое-где с грозами. В то же время, на остальной территории страны ожидается без существенных осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 29 мая. Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, завтра облачно с прояснениями. Ночью на юге, в Винницкой области и Прикарпатье, а также днем по всей территории страны, кроме большинства северных регионов, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17°С, на западе +9...+14°С, днем воздух прогреется до +23...+28°С. На юге, юго-западе и Кировоградской области +19...24°С, в горах — +13...+18°С.

В Киевской области завтра ночью без осадков, днем кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью - +12...+17°С, днем +23...+28°С.

В столице ночью +15...+17°С, днем - +24...+26°С.

Напомним, ранее в сеть попало видео, когда во время концерта американской группы Metallica в немецком Мюнхене ударила молния .

В то же время на Украину снова двигаются пылевые бури из Каспийской низменности, которые могут накрыть страну 28-29 мая.

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