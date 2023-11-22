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Потужний вітер та снігопади — синоптикиня Діденко сказала, де завтра розгуляється негода

22 листопада 2023 15:46
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко на 22 листопада — очікуються снігопади і вітер
Випав мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 23 листопада, в Україні очікуються дощ та мокрий сніг, проте лише у північних областях. На решті території України опади малоймовірні.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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"23 листопада вночі у південній частині та на південному сході України очікуються дощ та мокрий сніг, завтра вдень мокрий сніг пройде лише у північних областях. На решті території України опади якісь малоймовірні", — зазначила Діденко.

Вона уточнила, що завтра на півночі, заході та в центральних областях очікується сильний вітер, до штормових поривів, а температура повітря вдень коливатиметься від -2 до -6 °C на сході, Полтавщині, у Дніпрі та на Сумщині. На заході країни вдень суттєво потеплішає: від +1 до +6 °C.

"Найближчої ночі мороз охопить усю Україну, очікується -10...-4 °C, на сході -14...-9 °C. На дорогах — ожеледиця!" — наголосила Діденко.

У Києві 23 листопада пройде мокрий сніг. Найближчої ночі у столиці очікується -8...-6 °C, вдень близько нуля. Синоптикиня попередила, що на дорогах буде слизько.

"У Києві завтра сильний південно-західний вітер, обережно!" — наголосила Діденко.

Діденко
Скриншот: Фейсбук Наталки Діденко

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах в Київській, Рівненській, Харківській, Кіровоградській та інших областях, тож водіям та перехожим слід бути обачними. Стовпчики термометрів опустяться нижче 0, таким чином вночі температура повітря може бути -9 °C. 

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