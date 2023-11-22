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Загроза на дорогах — синоптики попередили області про небезпеку

22 листопада 2023 06:19
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в середу, 22 листопада — прогноз від синоптиків на сьогодні
Людина послизнулась на тротуарі через ожеледицю. Фото: LETA, Eddie Palen
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в середу, 22 листопада, обіцяє дощі та мокрий сніг. Також синоптики попереджають сьогодні про ожеледицю на дорогах в Київській, Рівненській, Харківській, Кіровоградській та інших областях, тож водіям та перехожим слід бути обачними. Стовпчики термометрів опустяться нижче 0, таким чином вночі температура повітря може бути -9 °C. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 22 листопада

За прогнозом Укргідрометцентр, сьогодні в Україні буде хмарно, всюди, крім північного схожу та сходу падатиме сніг, місцями мокрий. Також на півдні можливий дощ.

Мапа погоди в Україні сьогодні, 22 листопада, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 22 листопада. Фото: Укргідрометцентр

"У західних та центральних областях подекуди ожеледь, на заході країни вночі та вранці місцями туман; на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця", — попереджають синоптики.

Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • на півночі +1...+6 °C, у Києві -2...-4 °C;
  • на сході -6...-11 °C;
  • на півдні 0...+5 °C, в Криму до +10 °C;
  • на решті території -3...+2 °C.

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах в жовтих областях. 

Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 22 листопада, від Укргідрометцентру
Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 22 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 22 листопада

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні, 22 листопада, на півдні, заході, деінде на сході та місцями в центральних областях слід чекати дощ та мокрий сніг.

Без опадів в середу буде лише на півночі та в Харківській області.

Температура повітря:

  • вночі -3...-9 °C, на північному сході -7...-12 °C, у Києві -2...-5 °C;
  • вдень -2...-7 °C, на півдня та на Закарпатті +2...+7 °C, в Криму +5...+12 °C, у Києві -1...-3 °C.
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що синоптики попереджають про негоду сьогодні, 22 листопада. Відомо, в яких областях України слід чекати.

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