Погода в Україні в середу, 22 листопада — прогноз від синоптиків на сьогодні

Загроза на дорогах — синоптики попередили області про небезпеку
Погода в Україні в середу, 22 листопада, обіцяє дощі та мокрий сніг. Також синоптики попереджають сьогодні про ожеледицю на дорогах в Київській, Рівненській, Харківській, Кіровоградській та інших областях, тож водіям та перехожим слід бути обачними. Стовпчики термометрів опустяться нижче 0, таким чином вночі температура повітря може бути -9 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 22 листопада
За прогнозом Укргідрометцентр, сьогодні в Україні буде хмарно, всюди, крім північного схожу та сходу падатиме сніг, місцями мокрий. Також на півдні можливий дощ.
"У західних та центральних областях подекуди ожеледь, на заході країни вночі та вранці місцями туман; на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця", — попереджають синоптики.
Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря:
- на півночі +1...+6 °C, у Києві -2...-4 °C;
- на сході -6...-11 °C;
- на півдні 0...+5 °C, в Криму до +10 °C;
- на решті території -3...+2 °C.
Попередження від Укргідрометцентру
Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах в жовтих областях.
Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 22 листопада
Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні, 22 листопада, на півдні, заході, деінде на сході та місцями в центральних областях слід чекати дощ та мокрий сніг.
Без опадів в середу буде лише на півночі та в Харківській області.
Температура повітря:
- вночі -3...-9 °C, на північному сході -7...-12 °C, у Києві -2...-5 °C;
- вдень -2...-7 °C, на півдня та на Закарпатті +2...+7 °C, в Криму +5...+12 °C, у Києві -1...-3 °C.
Нагадаємо, що синоптики попереджають про негоду сьогодні, 22 листопада. Відомо, в яких областях України слід чекати.
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