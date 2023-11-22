Погода в Украине в среду, 22 ноября — прогноз от синоптиков на сегодня

Угроза на дорогах — синоптики предупредили области об опасности
Погода в Украине в среду, 22 ноября, сулит дожди и мокрый снег. Также синоптики предупреждают сегодня об гололедице на дорогах в Киевской, Ровенской, Харьковской, Кировоградской и других областях, поэтому водителям и прохожим следует быть осмотрительными. Столбики термометров опустятся ниже 0, так ночью температура воздуха может быть -9 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 22 ноября
По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно, повсюду, кроме северо-востока и востока будет падать снег, местами мокрый. Также на юге возможен дождь.
"В западных и центральных областях местами гололедица, на западе страны ночью и утром местами туман; на дорогах страны, кроме юга, гололедица", — предупреждают синоптики.
Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- на севере +1...+6 °C, в Киеве -2...-4 °C;
- на востоке -6...-11 °C;
- на юге 0...+5 °C, в Крыму до +10 °C;
- на остальной территории -3...+2 °C.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Синоптики предупреждают об гололеде на дорогах в желтых областях.
Объявлен I уровень опасности — желтый.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 22 ноября
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня, 22 ноября, на юге, западе, где-нибудь на востоке и местами в центральных областях следует ожидать дождь и мокрый снег.
Без осадков в среду будет только на севере и в Харьковской области.
Температура воздуха:
- ночью -3...-9 °C, на северо-востоке -7...-12 °C, в Киеве -2...-5 °C;
- днем -2...-7 °C, на юге и Закарпатье +2...+7 °C, в Крыму +5...+12 °C, в Киеве -1...-3 °C.
Напомним, что синоптики предупреждают о непогоде сегодня, 22 ноября. Известно, в каких областях Украины следует ожидать.
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