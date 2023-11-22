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Угроза на дорогах — синоптики предупредили области об опасности

22 ноября 2023 06:19
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в среду, 22 ноября — прогноз от синоптиков на сегодня
Человек поскользнулся на тротуаре из-за гололеда. Фото: LETA, Eddie Palen
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в среду, 22 ноября, сулит дожди и мокрый снег. Также синоптики предупреждают сегодня об гололедице на дорогах в Киевской, Ровенской, Харьковской, Кировоградской и других областях, поэтому водителям и прохожим следует быть осмотрительными. Столбики термометров опустятся ниже 0, так ночью температура воздуха может быть -9 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 22 ноября

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно, повсюду, кроме северо-востока и востока будет падать снег, местами мокрый. Также на юге возможен дождь.

Карта погоды в Украине сегодня, 22 ноября, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 22 ноября. Фото: Укргидрометцентр

"В западных и центральных областях местами гололедица, на западе страны ночью и утром местами туман; на дорогах страны, кроме юга, гололедица", — предупреждают синоптики.

Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • на севере +1...+6 °C, в Киеве -2...-4 °C;
  • на востоке -6...-11 °C;
  • на юге 0...+5 °C, в Крыму до +10 °C;
  • на остальной территории -3...+2 °C.

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают об гололеде на дорогах в желтых областях.

Объявлен I уровень опасности — желтый.

Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 22 ноября, от Укргидрометцентра
Карта опасных погодных условий на Украине сегодня, 22 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 22 ноября

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня, 22 ноября, на юге, западе, где-нибудь на востоке и местами в центральных областях следует ожидать дождь и мокрый снег.

Без осадков в среду будет только на севере и в Харьковской области.

Температура воздуха:

  • ночью -3...-9 °C, на северо-востоке -7...-12 °C, в Киеве -2...-5 °C;
  • днем -2...-7 °C, на юге и Закарпатье +2...+7 °C, в Крыму +5...+12 °C, в Киеве -1...-3 °C.
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народной синоптикини Наталки Диденко
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народной синоптикини Наталки Диденко

Напомним, что синоптики предупреждают о непогоде сегодня, 22 ноября. Известно, в каких областях Украины следует ожидать.

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