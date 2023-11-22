Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко на 22 ноября — ожидаются снегопады и ветер

Выпал мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 23 ноября, в Украине ожидается дождь и мокрый снег, но только в северных областях. На остальной территории Украины осадки маловероятны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"23 ноября ночью в южной части и на юго-востоке Украины ожидаются дождь и мокрый снег, завтра днем мокрый снег пройдет только в северных областях. На остальной территории Украины осадки какие-то маловероятны", — отметила Диденко.

Она уточнила, что завтра на севере, западе и в центральных областях ожидается сильный ветер, до штормовых порывов, а температура воздуха будет днем колебаться от -6 до -2 °C на востоке, Полтавской области, Днепре и в Сумской области. На западе страны днем значительно потеплеет: от +1 до +6 °C.

"В ближайшую ночь мороз охватит всю Украину, ожидается -10...-4 °C, на востоке -14...-9 °C. На дорогах — гололед!" — подчеркнула Диденко.

В Киеве 23 ноября пройдет мокрый снег. В ближайшую ночь в столице ожидается -8...-6 °C, днем около нуля. Синоптик предупредила, что на дорогах будет скользко.

"В Киеве завтра — сильный юго-западный ветер, осторожно!" — подчеркнула Диденко.

Скриншот: Фейсбук Наталки Диденко

Напомним, сегодня, 22 ноября, синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в Киевской, Ровенской, Харьковской, Кировоградской и других областях, поэтому водителям и прохожим следует быть осмотрительными. Столбики термометров опустятся ниже 0, таким образом ночью температура воздуха может быть -9 °C.