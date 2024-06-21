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Потужно, але недовго — народний синоптик Діденко назвала регіони, які завтра тонутимуть у дощах

21 червня 2024 13:17
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 22 червня, від Наталки Діденко
Дівчина ховається під парасолькою в момент зливи в Києві. Фото ілюстративне: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні та Києві у суботу, 22 червня обіцяє бути переважно дощовою, подекуди з переходом у зливи. Проте в окремих регіонах країни спостерігатимуться сухі атмосферні прояви.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко

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Погода в Україні 22 червня

Завтра, 22 червня в Україні безальтернативно сухою буде погода у південних регіонах країни. На решті території, зокрема на заході, у Вінницькій та Житомирській областях дощитиме, у Карпатах висока ймовірність сильних злив.

Температура повітря в день передбачається в межах +25...+30°С, на півдні та південному заході +29...+33°С.

У Києві та області без опадів, температура повітря протягом дня +28°С.

погода діденко 22 червня
Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, на Кіпрі внаслідок теплового удару через температуру +40 °C загинули двоє людей поважного віку, ще троє перебувають у лікарні у важкому стані. 

Також ми писали, що Одещину очікує чергова хвиля пилу із Сахари. За прогнозами синоптиків, уже завтра, 20 червня, регіон накриє хмара пилу, яка утворилася внаслідок сильних вітрів, що підіймають дрібні частинки пилу з пустелі.

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