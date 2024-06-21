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Мощно, но недолго — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра будут тонуть в дождях

21 июня 2024 13:17
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 22 июня, от Наталки Диденко
Девушка прячется под зонтиком в момент ливня в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине и Киеве в субботу, 22 июня, обещает быть преимущественно дождливой, иногда с переходом в ливни. Тем не менее в отдельных регионах страны будут наблюдаться сухие атмосферные проявления.

Об этом рассказала народный синоптик Наталка Диденко.

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Погода в Украине 22 июня

Завтра, 22 июня, в Украине безальтернативно сухой будет погода в южных регионах страны. На остальной территории, в частности на западе, в Винницкой и Житомирской областях, будет дождь. В Карпатах высока вероятность сильных ливней.

Температура воздуха днем предполагается в пределах +25...+30 °С, на юге и юго-западе +29...+3 3°С.

В Киеве и области без осадков температура воздуха в течение дня +28 °С.

погода деденко 22 июня
Скриншот сообщения Диденко

Напомним, на Кипре в результате теплового удара из-за температуры +40 °C погибли два человека почтенного возраста, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что Одесчину ждет очередная волна пыли из Сахары. По прогнозам синоптиков, уже завтра, 20 июня, регион накроет облако пыли, образовавшееся в результате сильных ветров, поднимающих мелкие частицы пыли из пустыни.

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