Прогноз погоды в Украине на завтра, 22 июня, от Наталки Диденко

Девушка прячется под зонтиком в момент ливня в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН

Погода в Украине и Киеве в субботу, 22 июня, обещает быть преимущественно дождливой, иногда с переходом в ливни. Тем не менее в отдельных регионах страны будут наблюдаться сухие атмосферные проявления.

Об этом рассказала народный синоптик Наталка Диденко.

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Погода в Украине 22 июня

Завтра, 22 июня, в Украине безальтернативно сухой будет погода в южных регионах страны. На остальной территории, в частности на западе, в Винницкой и Житомирской областях, будет дождь. В Карпатах высока вероятность сильных ливней.

Температура воздуха днем предполагается в пределах +25...+30 °С, на юге и юго-западе +29...+3 3°С.

В Киеве и области без осадков температура воздуха в течение дня +28 °С.

Скриншот сообщения Диденко

Напомним, на Кипре в результате теплового удара из-за температуры +40 °C погибли два человека почтенного возраста, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что Одесчину ждет очередная волна пыли из Сахары. По прогнозам синоптиков, уже завтра, 20 июня, регион накроет облако пыли, образовавшееся в результате сильных ветров, поднимающих мелкие частицы пыли из пустыни.