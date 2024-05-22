Погода в Україні в середу, 22 травня — прогноз від синоптиків

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: kufer.media

Погода в Україні в середу, 22 травня, буде мінливо хмарною. Переважно без опадів. Невеликі короткочасні дощі пройдуть лише на Закарпатті, Прикарпатті, а вдень на північному сході країни.

Про це 21 травня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 22 травня

Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Вітер переважно південно-східний, 5–10 м/с, удень у західних областях місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі +10–15 °С, удень +23–28 °С, в Карпатах та на узбережжі морів +18–23 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +10...+15 °С, а вдень +23...+28 °С. У Києві вночі буде +12...+14 °С, а вдень близько +25 °С. Буде мінлива хмарність, без опадів. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта "Гідрологічна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

Продовжуватиметься зниження рівнів води зі зменшенням шару затоплення заплав та утримуватиметься:

на Десні — затоплення територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському районах (І рівень небезпеки — жовтий), у Корюківському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий);

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) — порушення транспортного сполучення ряду прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження ріки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

На всій території України, крім Криму, Закарпатської, Івано-Франківської і Херсонської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

П рогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народної синоптикині, денна температура повітря в середу становитиме +22...+28 °С.

Найбільша ймовірність дощів на Закарпатті, у прикарпатських областях, місцями на Волині, Рівненщині, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині.

На решті території України без істотних опадів.

У західних областях очікується сильний вітер південно-східного походження, можливі пориви до 15–20 метрів за секунду. Але загалом вітер у середу на території України буде помірний.

У Києві буде тепла погода, максимально до +24...+26 °С. Дощі малоймовірні, проте очікується хмарність.

Раніше народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що поточний тиждень в Україні буде теплим, навіть трохи спекотним.

Також ми писали про те, що через воєнний стан у Києві цього року скасували пляжний сезон, аби уникнути масових скупчень людей на пляжах та в зонах відпочинку.