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Пожарная опасность во многих областях — синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня

22 мая 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в среду, 22 мая — прогноз от синоптиков
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: kufer.media
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в среду, 22 мая, будет переменно облачной. Преимущественно без осадков. Небольшие кратковременные дожди пройдут только в Закарпатье, Прикарпатье, а днем на северо-востоке страны.

Об этом 21 мая сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 22 мая

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Ветер преимущественно юго-восточный, 5–10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15–20 м/с. Температура ночью +10–15 °С, днем +23–28 °С, в Карпатах и на побережье морей +18–23 °С.

В Киевской области температура ночью будет +10...+15 °С, а днем +23...+28 °С. В Киеве ночью будет +12...+14°С, а днем около +25°С. Переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Пожарная опасность во многих областях — синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - фото 2
Карта "Гидрологическая опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

Будет продолжаться снижение уровней воды с уменьшением слоя затопления пойм и удерживаться:

  • на Десне — затопление территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском, Черниговском районах (I уровень опасности — желтый), в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый);
  • на Верхнем Днепре (в пределах страны) — нарушение транспортного сообщения ряда приречных сел в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение о пожарной опасности

Пожарная опасность во многих областях — синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - фото 3
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

На всей территории Украины, кроме Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской и Херсонской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика, дневная температура воздуха в среду составит +22...+28 °С.

Наибольшая вероятность дождей на Закарпатье, в областях Прикарпатья, местами на Волыни, Ровенской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях. На остальной территории Украины без существенных осадков.

В западных областях ожидается сильный ветер юго-восточного происхождения, возможны порывы до 15–20 м/с. Но в общем ветер в среду на территории Украины будет умеренный.

В Киеве будет теплая погода, максимально до +24...26 °С. Дожди маловероятны, но ожидается облачность.

Ранее народный синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что текущая неделя в Украине будет теплой, даже немного жаркой.

Также мы писали о том, что из-за военного положения в Киеве в этом году отменили пляжный сезон во избежание массовых скоплений людей на пляжах и в зонах отдыха.

погода
Укргидрометцентр
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