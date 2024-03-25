Погода в Україні у середу, 26 березня

Дощ у місті. Фото: УНІАН

Погода в Україні у вівторок, 26 березня, буде свіжою та вологою. У переважній більшості областей пройдуть дощі. Температура повітря прогріється до +9...+13 °С.

Про це повідомив народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 26 березня

За словами Діденко, у вівторок опади ймовірні у східних, у переважній більшості центральних, місцями у північних та південних областях. Ба більше, уночі можливий навіть мокрий сніг.

Суха та навіть сонячна погода буде лише на заході.

Температура повітря буде +9...+13 °С, вздовж смуги Сумщина-Черкащина-Херсонщина буде трохи свіжіше — +6...+9 °С.

Температура повітря станом на 08:00. Фото: meteopost.com

Температура повітря станом на 14:00. Фото: meteopost.com

Температура повітря станом на 20:00. Фото: meteopost.com

Погода у Києві 26 березня

Завтра у столиці вдень буде суха та комфортна погода, опади можливі лише уночі.

Стовпчики термометрів максимально прогріються до +10 °С.

Прогноз погоди. Фото: скриншот

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація ООН оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління, адже торік середня температура досягла найвищого рівня за 174 роки ведення записів.

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