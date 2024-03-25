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Приготуйте парасолі — народний синоптик Діденко засмутила прогнозом погоди в Україні на завтра

25 березня 2024 13:22
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у середу, 26 березня
Дощ у місті. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у вівторок, 26 березня, буде свіжою та вологою. У переважній більшості областей пройдуть дощі. Температура повітря прогріється до +9...+13 °С.

Про це повідомив народний синоптик Наталка Діденко. 

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Погода в Україні 26 березня 

За словами Діденко, у вівторок опади ймовірні у східних, у переважній більшості центральних, місцями у північних та південних областях. Ба більше, уночі можливий навіть мокрий сніг.

Суха та навіть сонячна погода буде лише на заході. 

Температура повітря буде +9...+13 °С, вздовж смуги Сумщина-Черкащина-Херсонщина буде трохи свіжіше — +6...+9 °С.

Погода в Україні 26 березня
Температура повітря станом на 08:00. Фото: meteopost.com
Погода в Україні 26 березня
Температура повітря станом на 14:00. Фото: meteopost.com
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Температура повітря станом на 20:00. Фото: meteopost.com

Погода у Києві 26 березня

Завтра у столиці вдень буде суха та комфортна погода, опади можливі лише уночі. 

Стовпчики термометрів максимально прогріються до +10 °С.

Погода в Україні
Прогноз погоди. Фото: скриншот

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація ООН оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління, адже торік середня температура досягла найвищого рівня за 174 роки ведення записів. 

Також ми розповідали, що сьогодні Землю накриють магнітні бурі. 

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