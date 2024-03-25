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Приготовьте зонты — народный синоптик Диденко расстроила прогнозом погоды в Украине на завтра

25 марта 2024 13:22
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в среду, 26 марта
Дождь в городе. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине во вторник, 26 марта, будет свежей и влажной. В подавляющем большинстве областей пройдут дожди. Температура воздуха прогреется до +9...+13 °С.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 26 марта

По словам Диденко, во вторник осадки возможны в восточных, в подавляющем большинстве центральных, местами в северных и южных областях. Более того, ночью возможен даже мокрый снег.

Сухая и даже солнечная погода будет только на западе.

Температура воздуха будет +9...+13 °С, вдоль полосы Сумщина — Черкащина — Херсонщина будет немного свежее — +6...+9 °С.

Погода в Украине 26 марта
Температура воздуха по состоянию на 08:00. Фото: meteopost.com
Погода в Украине 26 марта
Температура воздуха по состоянию на 14:00. Фото: meteopost.com
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Температура воздуха по состоянию на 20:00. Фото: meteopost.com

Погода в Киеве 26 марта

В столице днем будет сухая и комфортная погода, осадки возможны лишь ночью.

Столбики термометров максимально прогреются до +10 °С.

Погода в Україні
Прогноз погоди. Фото: скриншот

Напомним, Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления, ведь в прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.

Также мы рассказывали, что сегодня Землю накроют магнитные бури.

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