Погода в Украине в среду, 26 марта

Приготовьте зонты — народный синоптик Диденко расстроила прогнозом погоды в Украине на завтра
Погода в Украине во вторник, 26 марта, будет свежей и влажной. В подавляющем большинстве областей пройдут дожди. Температура воздуха прогреется до +9...+13 °С.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 26 марта
По словам Диденко, во вторник осадки возможны в восточных, в подавляющем большинстве центральных, местами в северных и южных областях. Более того, ночью возможен даже мокрый снег.
Сухая и даже солнечная погода будет только на западе.
Температура воздуха будет +9...+13 °С, вдоль полосы Сумщина — Черкащина — Херсонщина будет немного свежее — +6...+9 °С.
Погода в Киеве 26 марта
В столице днем будет сухая и комфортная погода, осадки возможны лишь ночью.
Столбики термометров максимально прогреются до +10 °С.
Напомним, Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления, ведь в прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.
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