Погода в Украине в среду, 26 марта

Дождь в городе. Фото: УНИАН

Погода в Украине во вторник, 26 марта, будет свежей и влажной. В подавляющем большинстве областей пройдут дожди. Температура воздуха прогреется до +9...+13 °С.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 26 марта

По словам Диденко, во вторник осадки возможны в восточных, в подавляющем большинстве центральных, местами в северных и южных областях. Более того, ночью возможен даже мокрый снег.

Сухая и даже солнечная погода будет только на западе.

Температура воздуха будет +9...+13 °С, вдоль полосы Сумщина — Черкащина — Херсонщина будет немного свежее — +6...+9 °С.

Температура воздуха по состоянию на 08:00. Фото: meteopost.com

Температура воздуха по состоянию на 14:00. Фото: meteopost.com

Температура воздуха по состоянию на 20:00. Фото: meteopost.com

Погода в Киеве 26 марта

В столице днем будет сухая и комфортная погода, осадки возможны лишь ночью.

Столбики термометров максимально прогреются до +10 °С.

Прогноз погоди. Фото: скриншот

Напомним, Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления, ведь в прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.

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