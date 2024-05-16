Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Прийде потепління, але з сюрпризами — синоптики розповіли, де завтра буде небезпечна погода arrow

Прийде потепління, але з сюрпризами — синоптики розповіли, де завтра буде небезпечна погода

16 травня 2024 19:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прийде потепління, але з сюрпризами — синоптики розповіли, де завтра буде небезпечна погода
Жінка під дощем. Фото: Вечірній Київ
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

За прогнозами синоптиків, на п'ятницю, 17 травня,  очікується мінлива хмарність. Вітер буде змінювати напрямок, рухаючись із швидкістю 3-8 метрів на секунду.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі у четвер, 16 травня.

Читайте також:

Погода в Україні 17 травня

На 17 травня у більшості регіонів України суттєвих опадів не прогнозується. Проте вдень на Закарпатті, Прикарпатті, Чернігівщині, Сумщині та в східних областях країни можливі невеликі дощі.

Температура повітря вночі в середньому по всій країні буде коливатися від +4...+9 °C, вдень очікується +16...+21 °C, а на сході країни – +13...+18 °C.

Особливі умови пануватимуть у високогір'ї Карпат: вночі тут очікується близько 0 °C, а вдень температура підніметься +7...+12 °C.

На зображенні може бути: карта та текст
Погода в Україні 17 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині на 17 травня

У столиці та на Київщині 17 травня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважатиме північно-західний, і його швидкість становитиме 3-8 м/с.

Температура повітря вночі у Києві коливатиметься в межах +7...+9 °C, а вдень очікується приблизно +20 °C. У регіоні очікується трохи прохолодніше, з температурою +4...+9 °C вночі та +16...+21 °C вдень.

Прийде потепління, але з сюрпризами — синоптики розповіли, де завтра буде небезпечна погода - фото 2
Прогноз по Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека по Україні

У період з 17 по 19 травня в Україні, за винятком Криму, Закарпатської, Кіровоградської, Херсонської областей, а також Івано-Франківської та Сумської областей з 18 по 19 травня, спостерігатиметься надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки.

За таких умов необхідно дотримуватися особливої обережності та уникати будь-яких дій, що можуть сприяти виникненню пожеж. Рекомендується утриматися від розпалювання вогню на відкритих місцях, особливо у лісових масивах та сухій рослинності.

На зображенні може бути: карта та текст
Карта пожежної небезпеки по Україні. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, в Києві цього року пляжний сезон скасовано через воєнний стан у країні. Таке рішення пов'язане з необхідністю уникнення масових скупчень людей на пляжах та в зонах відпочинку, що може ускладнити їх безперешкодний доступ до укриттів і сховищ у разі повітряної тривоги.

Також ми розповідали про те, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.

погода
негода
Україна
весна
прогнози
дощ
прогноз погоди
травень

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

16 травня 2024
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ