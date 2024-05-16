Прийде потепління, але з сюрпризами — синоптики розповіли, де завтра буде небезпечна погода

Жінка під дощем. Фото: Вечірній Київ

За прогнозами синоптиків, на п'ятницю, 17 травня, очікується мінлива хмарність. Вітер буде змінювати напрямок, рухаючись із швидкістю 3-8 метрів на секунду.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі у четвер, 16 травня.

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Погода в Україні 17 травня

На 17 травня у більшості регіонів України суттєвих опадів не прогнозується. Проте вдень на Закарпатті, Прикарпатті, Чернігівщині, Сумщині та в східних областях країни можливі невеликі дощі.

Температура повітря вночі в середньому по всій країні буде коливатися від +4...+9 °C, вдень очікується +16...+21 °C, а на сході країни – +13...+18 °C.

Особливі умови пануватимуть у високогір'ї Карпат: вночі тут очікується близько 0 °C, а вдень температура підніметься +7...+12 °C.

Погода в Україні 17 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині на 17 травня

У столиці та на Київщині 17 травня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважатиме північно-західний, і його швидкість становитиме 3-8 м/с.

Температура повітря вночі у Києві коливатиметься в межах +7...+9 °C, а вдень очікується приблизно +20 °C. У регіоні очікується трохи прохолодніше, з температурою +4...+9 °C вночі та +16...+21 °C вдень.

Прогноз по Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека по Україні

У період з 17 по 19 травня в Україні, за винятком Криму, Закарпатської, Кіровоградської, Херсонської областей, а також Івано-Франківської та Сумської областей з 18 по 19 травня, спостерігатиметься надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки.

За таких умов необхідно дотримуватися особливої обережності та уникати будь-яких дій, що можуть сприяти виникненню пожеж. Рекомендується утриматися від розпалювання вогню на відкритих місцях, особливо у лісових масивах та сухій рослинності.

Карта пожежної небезпеки по Україні. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, в Києві цього року пляжний сезон скасовано через воєнний стан у країні. Таке рішення пов'язане з необхідністю уникнення масових скупчень людей на пляжах та в зонах відпочинку, що може ускладнити їх безперешкодний доступ до укриттів і сховищ у разі повітряної тривоги.

Також ми розповідали про те, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.