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Придет потепление, но с сюрпризами — синоптики рассказали, где завтра будет опасная погода

16 мая 2024 19:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Придет потепление, но с сюрпризами синоптики рассказали, где завтра будет опасная погода
Женщина в дождь. Фото: Вечерний Киев
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

По прогнозам синоптиков, на пятницу, 17 мая, ожидается переменная облачность. Ветер будет менять направление, двигаясь со скоростью 3-8 метров в секунду.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре в четверг, 16 мая.

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Погода в Украине 17 мая

На 17 мая в большинстве регионов Украины существенных осадков не прогнозируется. Однако днем на Закарпатье, Прикарпатье, Черниговщине, Сумщине и в восточных областях возможны небольшие дожди.

Температура воздуха ночью в среднем по всей стране будет колебаться от +4...+9°C, днем ожидается +16...+21°C, а на востоке страны +13...+18°C.

Особые условия будут властвовать в высокогорье Карпат: ночью здесь ожидается около 0 градусов тепла, а днем температура поднимется +7...+12°C.

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Погода в Украине 17 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области на 17 мая

В столице и Киевской области 17 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет преобладать северо-западный, и его скорость будет составлять 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в Киеве будет колебаться в пределах +7...+9°C, а днем ожидается около +20°C. В регионе ожидается немного прохладнее, с температурой +4…+9°C ночью и +16…+21°C днем.

Придет потепление, но с сюрпризами — синоптики рассказали, где завтра будет опасная погода - фото 2
Прогноз по Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность по Украине

В период с 17 по 19 мая в Украине, кроме Крыма, Закарпатской, Кировоградской, Херсонской областей, а также Ивано-Франковской и Сумской областей с 18 по 19 мая, будет наблюдаться чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.

В таких условиях необходимо соблюдать особую осторожность и избегать каких-либо действий, которые могут способствовать возникновению пожаров. Рекомендуется воздержаться от разжигания огня на открытых местах, особенно в лесных массивах и сухой растительности.

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Карта пожарной угрозы по Украине. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Напомним, в Киеве в этом году пляжный сезон отменен из-за военного положения в стране. Такое решение связано с необходимостью избежать массовых скоплений людей на пляжах и в зонах отдыха, что может осложнить их беспрепятственный доступ к укрытиям и хранилищам в случае воздушной тревоги.

Также мы рассказывали, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.

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