Прогноз магнітних бур на 17 липня

Прогноз магнітних бур на сьогодні — чого очікувати метеозалежним
Суттєвих магнітних бур у середу, 17 липня, не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 17 липня
За останні 24 години на Сонці сталися чотири спалахів класу С, два — класу М, найбільший з яких М.3
Сонячні спалахи класу M є середніми за силою серед великих. M3 може призвести до невеликих радіоперешкод на денній стороні Землі і спричинити можливий сонячний радіаційний шторм.
Сьогодні геомагнітне поле очікується тихого рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 17 липня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
- кількість сонячних плям — 123.
Як вберегти здоров'я від впливу магнітних бур
У період підвищеної сонячної активності чимало людей жаліються на мігрені, високий тиск та втому. Метеозалежним варто уважно слідкувати за своїм раціоном та способом життя. У дні магнітних бур важливо:
- не зловживати міцною кавою, енергетичними напоями та алкоголем;
- пити багато води, зокрема, рекомендується трав'яний чай;
- провітрювати приміщення, гуляти на свіжому повітрі;
- приймати контрастний душ.
Нагадаємо, на Сонці стався потужний спалах класу X. Його джерелом стала пляма AR3738. Спалах було зафіксовано пізно ввечері 13 липня.
Також 10 липня в Україні помітили в небі невідомий об'єкт. Припущення в користувачів соцмереж були різні. Дехто подумав, що це літак або БпЛА, інші жартували, що в українському повітряному просторі зафіксували НЛО.
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