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Прогноз магнітних бур на сьогодні — чого очікувати метеозалежним

17 липня 2024 13:30
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз магнітних бур на 17 липня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

Суттєвих магнітних бур у середу, 17 липня, не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За останні 24 години на Сонці сталися чотири спалахів класу С, два — класу М, найбільший з яких М.3

Сонячні спалахи класу M є середніми за силою серед великих. M3 може призвести до невеликих радіоперешкод на денній стороні Землі і спричинити можливий сонячний радіаційний шторм.

Сьогодні геомагнітне поле очікується тихого рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 17 липня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
  • кількість сонячних плям — 123.
Прогноз магнітних бур на 17 липня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels 

Як вберегти здоров'я від впливу магнітних бур 

У період підвищеної сонячної активності чимало людей жаліються на мігрені, високий тиск та втому. Метеозалежним варто уважно слідкувати за своїм раціоном та способом життя. У дні магнітних бур важливо: 

  • не зловживати міцною кавою, енергетичними напоями та алкоголем;
  • пити багато води, зокрема, рекомендується трав'яний чай;
  • провітрювати приміщення, гуляти на свіжому повітрі;
  • приймати контрастний душ. 

Нагадаємо, на Сонці стався потужний спалах класу X. Його джерелом стала пляма AR3738. Спалах було зафіксовано пізно ввечері 13 липня.

Також 10 липня в Україні помітили в небі невідомий об'єкт. Припущення в користувачів соцмереж були різні. Дехто подумав, що це літак або БпЛА, інші жартували, що в українському повітряному просторі зафіксували НЛО.

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