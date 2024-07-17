Прогноз магнітних бур на 17 липня

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Суттєвих магнітних бур у середу, 17 липня, не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 17 липня

За останні 24 години на Сонці сталися чотири спалахів класу С, два — класу М, найбільший з яких М.3

Сонячні спалахи класу M є середніми за силою серед великих. M3 може призвести до невеликих радіоперешкод на денній стороні Землі і спричинити можливий сонячний радіаційний шторм.

Сьогодні геомагнітне поле очікується тихого рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 17 липня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

кількість сонячних плям — 123.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як вберегти здоров'я від впливу магнітних бур

У період підвищеної сонячної активності чимало людей жаліються на мігрені, високий тиск та втому. Метеозалежним варто уважно слідкувати за своїм раціоном та способом життя. У дні магнітних бур важливо:

не зловживати міцною кавою, енергетичними напоями та алкоголем;

пити багато води, зокрема, рекомендується трав'яний чай;

провітрювати приміщення, гуляти на свіжому повітрі;

приймати контрастний душ.

Нагадаємо, на Сонці стався потужний спалах класу X. Його джерелом стала пляма AR3738. Спалах було зафіксовано пізно ввечері 13 липня.

Також 10 липня в Україні помітили в небі невідомий об'єкт. Припущення в користувачів соцмереж були різні. Дехто подумав, що це літак або БпЛА, інші жартували, що в українському повітряному просторі зафіксували НЛО.