Прогноз магнитных бурь на 17 июля

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Существенных магнитных бурь в среду, 17 июля, не ожидается. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 17 июля

За последние 24 часа на Солнце произошло четыре вспышки класса С, два — класса М, наибольшая из которых М.3

Солнечные вспышки класса M являются средними по силе среди больших. M3 может привести к небольшим радиопомехам на дневной стороне Земли и вызвать возможный солнечный радиационный шторм.

Сегодня геомагнитное поле ожидается тихого уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 17 июля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

количество солнечных пятен — 123.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как уберечь здоровье от воздействия магнитных бурь

В период повышенной солнечной активности многие люди жалуются на мигрени, высокое давление и усталость. Метеозависимым следует внимательно следить за своим рационом и образом жизни. В дни магнитных бурь важно:

не злоупотреблять крепким кофе, энергетическими напитками и алкоголем;

пить много воды, в частности, рекомендуется травяной чай;

проветривать помещение, гулять на свежем воздухе;

принимать контрастный душ.

Напомним, на Солнце произошла мощная вспышка класса X. Его источником стало пятно AR3738. Вспышка была зафиксирована поздно вечером 13 июля.

Также 10 июля в Украине заметили в небе неизвестный объект. Предположения у пользователей соцсетей были разные. Некоторые подумали, что это самолет или БпЛА, другие шутили, что в украинском воздушном пространстве зафиксировали НЛО.