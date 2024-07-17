Прогноз магнитных бурь на 17 июля

Прогноз магнитных бурь на сегодня — чего ожидать метеозависимым
Существенных магнитных бурь в среду, 17 июля, не ожидается. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 17 июля
За последние 24 часа на Солнце произошло четыре вспышки класса С, два — класса М, наибольшая из которых М.3
Солнечные вспышки класса M являются средними по силе среди больших. M3 может привести к небольшим радиопомехам на дневной стороне Земли и вызвать возможный солнечный радиационный шторм.
Сегодня геомагнитное поле ожидается тихого уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 17 июля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- количество солнечных пятен — 123.
Как уберечь здоровье от воздействия магнитных бурь
В период повышенной солнечной активности многие люди жалуются на мигрени, высокое давление и усталость. Метеозависимым следует внимательно следить за своим рационом и образом жизни. В дни магнитных бурь важно:
- не злоупотреблять крепким кофе, энергетическими напитками и алкоголем;
- пить много воды, в частности, рекомендуется травяной чай;
- проветривать помещение, гулять на свежем воздухе;
- принимать контрастный душ.
Напомним, на Солнце произошла мощная вспышка класса X. Его источником стало пятно AR3738. Вспышка была зафиксирована поздно вечером 13 июля.
Также 10 июля в Украине заметили в небе неизвестный объект. Предположения у пользователей соцсетей были разные. Некоторые подумали, что это самолет или БпЛА, другие шутили, что в украинском воздушном пространстве зафиксировали НЛО.
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