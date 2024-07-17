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Прогноз магнитных бурь на сегодня — чего ожидать метеозависимым

17 июля 2024 13:30
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз магнитных бурь на 17 июля
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

Существенных магнитных бурь в среду, 17 июля, не ожидается. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние 24 часа на Солнце произошло четыре вспышки класса С, два — класса М, наибольшая из которых М.3

Солнечные вспышки класса M являются средними по силе среди больших. M3 может привести к небольшим радиопомехам на дневной стороне Земли и вызвать возможный солнечный радиационный шторм.

Сегодня геомагнитное поле ожидается тихого уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 17 июля:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
  • количество солнечных пятен — 123.
Прогноз магнитных бурь на 17 июля
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как уберечь здоровье от воздействия магнитных бурь

В период повышенной солнечной активности многие люди жалуются на мигрени, высокое давление и усталость. Метеозависимым следует внимательно следить за своим рационом и образом жизни. В дни магнитных бурь важно:

  • не злоупотреблять крепким кофе, энергетическими напитками и алкоголем;
  • пить много воды, в частности, рекомендуется травяной чай;
  • проветривать помещение, гулять на свежем воздухе;
  • принимать контрастный душ.

Напомним, на Солнце произошла мощная вспышка класса X. Его источником стало пятно AR3738. Вспышка была зафиксирована поздно вечером 13 июля.

Также 10 июля в Украине заметили в небе неизвестный объект. Предположения у пользователей соцсетей были разные. Некоторые подумали, что это самолет или БпЛА, другие шутили, что в украинском воздушном пространстве зафиксировали НЛО.

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