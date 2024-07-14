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Прогноз магнітних бур на сьогодні — що загрожує метеозалежним

14 липня 2024 14:04
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз магнітних бур 14 липня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

Цієї неділі, 14 липня, магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані. Втім, серйозних магнітних бур не очікується.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 14 липня

Останні 24 години сонячна активність була на низькому рівні. Минулої доби на Сонці сталися чотири спалахи класу С і один спалах класу М1,4.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,4 може спровокувати незначний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Присутня ймовірність сонячного радіаційного шторму.

Вважається, що в неділю геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 14 липня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 30%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
  • Кількість сонячних плям — 88.
Чоловіку погано
Мігрень у чоловіка. Фото: healthapple.info

Як зменшити шкоду магнітних бур для здоров'я

Магнітні бурі здатні погано впливати на здоров'я людей. Рекомендуємо наступні поради для того, щоб слідкувати за своїм здоров'ям, та вживати необхідних заходів для мінімізації негативного впливу:

  • залишайтеся спокійними та оптимістичними;
  • ведіть здоровий спосіб життя;
  • частіше проводьте час на свіжому повітрі та дотримуйтесь правильного харчування;
  • відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;
  • займайтеся медитацією чи йогою;
  • уникайте стресу та емоційних розладів.

Нагадаємо, раніше у небі над Україною помітили об'єкт, схожий на НЛО, яким виявився французький космічний корабель "Аріан", який виходив на орбіту Землі.

Також у небі над декількома турецькими містами було помічено яскравий метеор зеленого кольору, який побачили в Анкарі, Стамбулі, Бурсі та в інших містах країни.

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