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Прогноз магнитных бурь на сегодняшний день — что угрожает метеозависимым

14 июля 2024 14:04
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз магнитных бурь 14 июля
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

В это воскресенье, 14 июля, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Впрочем, серьезных магнитных бурь не ожидается.

Об этом информирует Meteoprog.

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Последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М1,4.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,4 может спровоцировать незначительный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Есть вероятность солнечного радиационного шторма.

Считается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 14 июля:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 30%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
  • Количество солнечных пятен — 88.
Мужчине плохо
Мигрень у мужчины. Фото: healthapple.info

Как уменьшить вред магнитных бурь для здоровья

Магнитные бури способны плохо влиять на здоровье людей. Рекомендуем следующие советы для того, чтобы следить за своим здоровьем и принимать необходимые меры для минимизации негативного воздействия:

  • оставайтесь спокойными и оптимистичными;
  • ведите здоровый образ жизни;
  • чаще проводите время на свежем воздухе и соблюдайте правильное питание;
  • отдыхайте достаточно и следите за качеством сна;
  • занимайтесь медитацией или йогой;
  • избегайте стресса и эмоциональных расстройств.

Напомним, ранее в небе над Украиной заметили объект, похожий на НЛО, которым оказался выходивший на орбиту Земли французский космический корабль "Ариан".

Также в небе над несколькими турецкими городами был замечен яркий метеор зеленого цвета, который увидели в Анкаре, Стамбуле, Бурсе и других городах страны.

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