Прогноз магнитных бурь 14 июля

Прогноз магнитных бурь на сегодняшний день — что угрожает метеозависимым
В это воскресенье, 14 июля, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Впрочем, серьезных магнитных бурь не ожидается.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 14 июля
Последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М1,4.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,4 может спровоцировать незначительный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Есть вероятность солнечного радиационного шторма.
Считается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 14 июля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 30%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
- Количество солнечных пятен — 88.
Как уменьшить вред магнитных бурь для здоровья
Магнитные бури способны плохо влиять на здоровье людей. Рекомендуем следующие советы для того, чтобы следить за своим здоровьем и принимать необходимые меры для минимизации негативного воздействия:
- оставайтесь спокойными и оптимистичными;
- ведите здоровый образ жизни;
- чаще проводите время на свежем воздухе и соблюдайте правильное питание;
- отдыхайте достаточно и следите за качеством сна;
- занимайтесь медитацией или йогой;
- избегайте стресса и эмоциональных расстройств.
Напомним, ранее в небе над Украиной заметили объект, похожий на НЛО, которым оказался выходивший на орбиту Земли французский космический корабль "Ариан".
Также в небе над несколькими турецкими городами был замечен яркий метеор зеленого цвета, который увидели в Анкаре, Стамбуле, Бурсе и других городах страны.
Читайте Новини.LIVE!