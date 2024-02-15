Погода в Україні у четвер, 15 лютого — синоптики попередили області, де чекати негоду

Люди намагаються втримати парасольки від сильного вітру. Фото: PA

Погода в Україні 15 лютого буде дощовою та прохолодною. У Київській, Чернігівській, Харківській та інших областях прогнозують дощі з мокрим снігом. Також синоптики попереджають про небезпеку лавини на Прикарпатті та Закарпатті й штормові пориви вітру до 20 м/с на сході та півдні. Температура повітря упродовж дня становитиме -1...+4 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 15 лютого

За прогнозом Укргідрометцентру, в Україні 15 лютого очікується дощова погода, а в північно-східних областях буде дощ з мокрим снігом. Опади не прогнозуються лише на заході, а також в Житомирській, Вінницькій, Донецькій та Луганській областях.

Окрім цього, вночі та зранку західні області поглине туман. Вітер буде північно-західного напрямку, а на Лівобережжі — східного, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

упродовж дня -1...+4 °C;

на заході вночі 0...+5 °C, вдень +3...+8 °C;

на високогір'ї Карпат вночі -5...-10 °C, вдень близько 0 °C;

на півдні вночі +2...+7 °C, вдень +5...+10 °C.

Прогноз погоди в Україні 15 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку III рівня 15 лютого на високогір'ї Івано-Франківської області, а також про помірну загрозу ІІ рівня на високогір'ї Закарпатської.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — радять в Укргідрометцентрі.

Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні 15 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 15 лютого

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 15 лютого в Україні очікується "свіжа, але не надто холодна погода".

За її словами, температура повітря вдень становитиме +2...+7 °C, на півдні дещо тепліше — +6...+11 °C.

"Дощі, переважно невеликі, пройдуть у центральних областях, подекуди на півночі та півдні. При зниженні температури повітря ввечері можливий мокрий сніг. У західних областях та в східній частині України опадів не передбачається", — повідомляє синоптикиня.

Прогноз погоди в Європі 15 лютого. Фото: facebook.com/tala.didenko

Також вона попереджає, що на сході та півдні ймовірні штормові пориви вітру до 15-20 м/с.

У Києві передбачаються подекуди незначні опади. Вночі стовпчики термометрів покажуть +1...+3 °C, а вдень — +2...+4 °C.

"Надалі погода буде, можливо, не така, як нам хочеться, як ми її підштовхуємо до весняного тепла, вона залишатиметься собою, тобто, відповідатиме сезону: вночі близько нуля або невеликі "мінуси", вдень або свіжо або помірно тепло", — додала Діденко.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Погода в Україні в лютому

Нагадаємо, синоптики розповіли, що 4 лютого на Метеорологічній станції "Бориспіль" зафіксовані одразу декілька нових температурних рекордів в Київській області.

Також ми повідомляли, що фахівці зробили прогноз на лютий 2024 року. Попри високі, як для зими, температури повітря, синоптики попереджають про небезпеку.