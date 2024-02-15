Погода в Украине в четверг, 15 февраля — синоптики предупредили области, где ждать непогоду

Люди пытаются удержать зонтики от сильного ветра. Фото: PA

Погода в Украине 15 февраля будет дождливая и прохладная. В Киевской, Черниговской, Харьковской и других областях прогнозируется дождь с мокрым снегом. Также синоптики предупреждают об опасности лавины в Прикарпатье и Закарпатье и штормовых порывах ветра до 20 м/с на востоке и юге. Температура воздуха в течение дня составит -1...+4 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 15 февраля

По прогнозу Укргидрометцентра, в Украине 15 февраля ожидается дождливая погода, а в северо-восточных областях ожидается дождь с мокрым снегом. Осадки не прогнозируются только на западе, а также в Житомирской, Винницкой, Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, ночью и утром западные области поглотит туман. Ветер будет северо-западного направления, а на Левобережье — восточного, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в течение дня -1...+4 °C;

на западе ночью 0...+5 °C, днем +3...+8 °C;

на высокогорье Карпат ночью -5...-10 °C, днем около 0 °C;

на юге ночью +2...+7 °C, днем +5...+10 °C.

Прогноз погоды в Украине 15 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности III уровня 15 февраля на высокогорье Ивано-Франковской области, а также об умеренной угрозе ІІ уровня на высокогорье Закарпатской.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — советуют в Укргидрометцентре.

Прогноз снеголавинной опасности в Украине 15 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 15 февраля

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 15 февраля в Украине ожидается "свежая, но не слишком холодная погода".

По ее словам, температура воздуха днем будет +2...+7 °C, на юге несколько теплее — +6...+11 °C.

"Дожди, преимущественно небольшие, пройдут в центральных областях, кое-где на севере и юге. При понижении температуры воздуха вечером возможен мокрый снег. В западных областях и в восточной части Украины осадков не предусматривается", — сообщает синоптик.

Прогноз погоды в Европе 15 февраля. Фото: facebook.com/tala.didenko

Также она предупреждает, что на востоке и юге возможны штормовые порывы ветра до 15-20 м/с.

В Киеве предусматриваются местами небольшие осадки. Ночью столбики термометров покажут +1...+3°C, а днем +2...+4°C.

"В дальнейшем погода будет, возможно, не такая, как нам хочется, как мы ее подталкиваем к весеннему теплу, она будет оставаться собой, то есть будет соответствовать сезону: ночью около нуля или небольшие "минусы", днем или свеже или умеренно тепло", — добавила Диденко.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Погода в Украине в феврале

Напомним, синоптики рассказали, что 4 февраля на Метеорологической станции "Борисполь" зафиксировано несколько новых температурных рекордов в Киевской области.

Также мы сообщали, что специалисты сделали прогноз на февраль 2024 года. Несмотря на высокие, как для зимы температуры воздуха, синоптики предупреждают об опасности.