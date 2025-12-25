Погода сьогодні, 25 грудня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: urosvit.com

Прогноз погоди в Україні на четвер, 25 грудня, надали синоптики. Очікується холоднеча, але без опадів.

Про це в середу, 24 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 25 грудня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі очікується -7...-12 °С, удень — -1...-6 °С. Дещо тепліше буде на Закарпатті та у Криму: уночі 0...-5 °С, удень -1...+4 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Без опадів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура на Київщині — -7...-12 °С, а в Києві — -8...-10 °С. Удень у столиці повітря прогріється до -2...-4 °С, а в області — до -1...-6 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 24 грудня в Україні буде суха, часом навіть сонячна погода. Уночі в більшості областей очікується -5...-13 °С, удень — -3...-8 °С. На Закарпатті та у Криму денна температура становитиме близько 0 °С. На дорогах утвориться ожеледиця.

У Києві вночі стовпчики термометрів знизяться до -10 °С, а вдень повітря прогріється до -3...-4 °С.

Нагадаємо, у Харкові 25 грудня буде морозно. Обійдеться без опадів, але можлива ожеледиця.

Також ми повідомляли, що 24 грудня на територію України зайшла холодна арктична маса. Морози до -6 °С були навіть удень.