Україна
Рождественские морозы до -13 °С — погода в Украине сегодня

25 декабря 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сегодня, 25 декабря, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице зимой. Фото иллюстративное: urosvit.com
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на четверг, 25 декабря, дали синоптики. Ожидается похолодание, но без осадков.

Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 25 декабря

Погода в Украине 25 декабря 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью ожидается -7...-12 °С, днем — -1...-6 °С. Немного теплее будет на Закарпатье и в Крыму: ночью 0...-5 °С, днем -1...+4 °С.

Температуры в Украине 25 декабря 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура на Киевщине — -7...-12 °С, а в Киеве — -8...-10 °С. Днем в столице воздух прогреется до -2...-4 °С, а в области — до -1...-6 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 24 декабря в Украине будет сухая, порой даже солнечная погода. Ночью в большинстве областей ожидается -5...-13 °С, днем — -3...-8 °С. На Закарпатье и в Крыму дневная температура составит около 0 °С. На дорогах образуется гололедица.

В Киеве ночью столбики термометров снизятся до -10 °С, а днем воздух прогреется до -3...-4 °С.

Напомним, в Харькове 25 декабря будет морозно. Обойдется без осадков, но возможна гололедица.

Также мы сообщали, что 24 декабря на территорию Украины зашла холодная арктическая масса. Морозы до -6 °С были даже днем.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
07:15 Динамо возьмет на сборы забракованного Шовковским игрока

07:03 Леди "Сделано в Украине" — у премьера Юлии Свириденко юбилей

07:01 В ПриватБанке одна из услуг станет платной с 1 января — детали

06:45 Ямал рассказал, почему не может иметь девушку

06:35 Частная пенсия — как получать больше денег в старости

Зеленский объяснил, что происходит на Одесчине после атак РФ

Зеленский объяснил, что происходит на Одесчине после атак РФ

06:30 Ажиотаж исчез — что изменилось на рынке зерна накануне праздников

06:30 Подал заявление на отсрочку — мобилизуют ли до решения ТЦК

06:25 Рождественские морозы до -13 °С — погода в Украине сегодня

06:12 Право собственности на дом — кто рискует потерять

06:10 Пенсия по выслуге лет для военных — в ВРУ готовят изменения

