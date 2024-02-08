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Різке похолодання, шквальні вітри і дощ — синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

8 лютого 2024 06:20
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні в четвер, 8 лютого — прогноз від синоптиків - де похолодає і дощитиме
Жінка ховається від дощу. Фото: pixabay
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у четвер, 8 лютого, буде хмарною в усіх регіонах, за виключенням південних. На півночі вдень очікується похолодання до -2°С вдень та до -5°С уночі. У Карпатах і Закарпатті синоптики прогнозують значні дощі з мокрим снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 8 лютого

За даними синоптиків, у Карпатах та східних областях України вночі місцями можливі пориви вітру 15-20 м/с.

Вцілому по Україні очікуються невеликі дощі. Однак на півдні країни буде сухо і тепло, до +15°С.

На півночі України вдень прогнозується 0...-3°С, уночі -1...-5°С. У центральних та східних регіонах удень +5...+8°С, вночі +1...+4°С.

На заході вдень стовпчики термометрів зафіксують 0...+4°С, уночі +2°С. У південних областях удень очікується +11...+15°С, вночі +3...+5°С.

Погода в Україні 8 лютого
Погода в Україні 8 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 8 лютого

У Києві та області сьогодні, 8 лютого, також буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ із переходом у мокрий сніг.

"Температура протягом доби від -1...+3°С, у Києві протягом доби до +2°С.

Негода в Україні 8 лютого

Значна сніголавинна небезпека ІІІ рівняу зв'язку з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу очікується на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської області.

Погода в Україні 8 лютого
Негода в Україні 8 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у цьому році лютий передбачається не такий, як зазвичай. В половині регіонів цей місяць буде теплішим за норму, а в іншій частині близьким до норми. Тому сильних морозів в останній місяць зими не варто очікувати. 

Також ми писали, що харківський бабак Тимко спрогнозував, що весна в цьому році настане через шість тижнів. Крім того, в бабака запитали, що українцям допоможе виграти війну проти РФ.

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