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Резкое похолодание, шквальные ветры и дождь — синоптики дали прогноз погоды на сегодня

8 февраля 2024 06:20
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в четверг, 8 февраля - прогноз от синоптиков - где похолодает и дождь
Женщина прячется от дождя. Фото: pixabay
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в четверг, 8 февраля, будет облачной во всех регионах, за исключением южных. На севере днем ожидается похолодание до -2°С днем и до -5°С ночью. В Карпатах и Закарпатье синоптики прогнозируют сильные дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

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Погода в Украине 8 февраля

По данным синоптиков, в Карпатах и в восточных областях Украины ночью местами возможны порывы ветра 15-20 м/с.

В целом по Украине ожидаются небольшие дожди. Однако на юге страны будет сухо и тепло до +15°С.

На севере Украины днем прогнозируется 0...-3°С, ночью -1...-5°С. В центральных и восточных регионах днем +5...+8°С, ночью +1...+4°С.

На западе днем столбики термометров зафиксируют 0…+4°С, ночью +2°С. В южных областях днем ожидается +11...+15°С, ночью +3...+5°С.

Погода в Украине 8 февраля
Погода в Украине 8 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 8 февраля

В Киеве и области сегодня, 8 февраля, будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь с переходом в мокрый снег.

Температура в течение суток от -1...+3°С, в Киеве в течение суток до +2°С.

Непогода в Украине 8 февраля

Значительная снеголавинная опасность III уровня в связи с осадками в виде мокрого снега и дождя ожидается на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области.

Погода в Украине 8 февраля
Ненастье в Украине 8 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в этом году февраль предполагается не такой, как обычно. В половине регионов этот месяц будет теплее нормы, а в другой части близок к норме. Потому сильных морозов в последний месяц зимы не стоит ожидать.

Также мы писали, что харьковский сурок Тимко спрогнозировал, что весна в этом году наступит через шесть недель. Кроме того, у сурка спросили, что украинцам поможет выиграть войну против РФ.

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