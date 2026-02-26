Видео
Україна
Видео

Антициклон накроет Украину — чем удивит погода завтра

Дата публикации 26 февраля 2026 23:52
Погода в Украине завтра 27 февраля — прогнозы Укргидрометцентра и Наталки Диденко
Морозная погода. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 27 февраля, ожидается без сильных осадков из-за активности антициклона Heiko. В то же время местами температура воздуха упадет до 12 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра и Наталки Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 27 февраля от Укргидрометцентра

По всей территории ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой мокрый снег и дождь будет только в Крыму.

Прогноз погоди в Україні на 27 лютого
Погода в Украине 27 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о тумане в большинстве северных областях. На дорогах, кроме юга и Закарпатья, местами возможна гололедица.

Ветер будет юго-восточный, а в восточных и южных регионах — северный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -2...-8 °С, в Карпатах -9...-12 °С. Днем синоптики прогнозируют -2...+3 °С, на юге и крайнем западе +2...+8 °С.

Кроме того, на реках бассейна Западного Буга ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,2-0,7 метров, а на участке реки Западный Буг возле села Литовеж — на 0,7-1,2 метров. Объявлен первый уровень опасности.

Погода в Україні 27 лютого
Опасные гидрологические явления в Украине 27 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на завтра от Наталки Диденко

Синоптик рассказала, что антициклон Heiko организует в Украине сухую погоду, а местами солнечную.

Погода в Україні 27 лютого
Антициклон. Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха ночью -1...-6 °С, днем -2...+4 °С. На юге и западе ожидается +2...+6 °С.

Диденко отметила, что погода пока будет с небольшими морозами ночью, а днем — с незначительным потеплением.

А в Киеве завтра осадки маловероятны. Ночью ожидается до -4 °С, днем около 0 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Погода в Украине

Синоптики предупредили об осадках в Украине на выходных. Мокрый снег и дождь возможен ночью в северных регионах и на востоке 1 марта.

Также мы рассказывали, как спасти озимые культуры, луковичные и молодые саженцы от гибели в результате морозов и подтоплений.

погода Укргидрометцентр Украина Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
