Україна опиниться в антициклоні — чого очікувати від погоди завтра

Дата публікації: 26 лютого 2026 23:52
Прогноз погоди в Україні на завтра 27 лютого від Укргідрометцентру та Наталки Діденко
Морозна погода. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 27 лютого, очікується переважно без опадів. Країна опиниться у зоні відповідальності антициклону Heiko. Водночас місцями прогнозуються сильні морози.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогнози Укргідрометцентру та Наталки Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 27 лютого від Укргідрометцентру

По всій території очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ буде лише в Криму.

Прогноз погоди в Україні на 27 лютого
Погода в Україні 27 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про туман у більшості північних областях. На дорогах, крім півдня та Закарпаття, місцями можлива ожеледиця.

Вітер буде південно-східний, а у східних та південних регіонах — північний, 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі -2...-8 °С, у Карпатах -9...-12 °С. Вдень синоптики прогнозують -2...+3 °С, на півдні та крайньому заході +2...+8 °С.

Крім того, на рiчках басейну Захiдного Бугу очікується подальше пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,7 метрів, а на ділянці річки Захiдний Буг біля села Литовеж — на 0,7-1,2 метрів. Оголошено перший рівень небезпеки.

Погода в Україні 27 лютого
Небезпечні гідрологічні явища в Україні 27 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на завтра від Наталки Діденко

Синоптик розповіла, що антициклон Heiko організує в Україні суху погоду, а подекуди сонячну.

Погода в Україні 27 лютого
Антициклон. Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура повітря вночі -1...-6 °С, вдень -2...+4 °С. На півдні та заході очікується +2...+6 °С.

Діденко зазначила, що погода поки буде з невеликими морозами вночі, а вдень — з незначним потеплінням. 

А у Києві завтра опади малоймовірні. Вночі очікується до -4 °С, вдень близько 0 °С.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Погода в Україні

Синоптики попередили про опади в Україні на вихідних. Мокрий сніг та дощ можливий вночі у північних регіонах та на сході 1 березня.

Також ми розповідали, як врятувати озимі культури, цибулинні та молоді саджанці від загибелі внаслідок морозів та підтоплень.

Автор:
Дарина Мороз
