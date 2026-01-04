Погода сегодня, 4 января, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время снега. Фото иллюстративное: istock.com

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 4 января, дали синоптики. Будет облачно.

Об этом в субботу, 3 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 4 января

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

На юге, востоке, а днем еще в центральных областях ожидаются мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололедица. На остальной территории осадков не предвидится. На дорогах всюду, кроме южных областей, местами возможна гололедица.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но на юго-востоке его порывы местами достигнут 15–20 м/с.

Карта температур от Meteopost.com

Ночью столбики термометров снизятся до -5...-10 °С, а в Карпатах — до -8...-13 °С. Днем ожидается 0...-5 °С. Теплее всего будет на юге и юго-востоке: ночью +2...-3 °С, днем +1...+6 °С, а в Крыму — до +9 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно. Без осадков. В области на дорогах местами образуется гололедица. Скорость юго-западного ветра — 7–12 м/с. Ночная температура на Киевщине — -5...-10 °С, а в Киеве — -6...-8 °С. Днем в столице воздух прогреется до -6...-8 °С, а в области — до -1...-3 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в воскресенье ночью похолодает до -2...-8 °С, а днем потеплеет до -3...+3 °С, на юге — до +2...+8 °С. В большинстве областей периодически будет идти мокрый снег, а на юге — дождь. Без существенных осадков обойдется только на западе.

В Киеве будет преобладать облачная погода. Без осадков, разве что в воскресенье вечером может пройти небольшой снег. Юго-западный ветер будет порывистым. Ночью предполагается -6...-8 °С, а днем — 0...-2 °С.

