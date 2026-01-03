Погода сегодня, 3 января, в Украине - Укргидрометцентр

Зима. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Прогноз погоды на субботу, 3 января, сообщили синоптики. В этот день будет переменчивая погода, поэтому ночью в Украине, кроме юга, небольшой (на Закарпатье и в Карпатах умеренный) снег. Днем в южных, центральных, восточных областях и в Карпатах умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед. На остальной территории без осадков.

Об этом в пятницу, 3 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 3 января

Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть южный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с, но в южных, восточных и Днепропетровской областях порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура ночью составила 0...-5 °С (в Карпатах -3...-8 °С), а в дневные часы -3...+2 °С (в восточных, Днепропетровской областях в пределах 0...5 °С). В южной части страны теплее, ночью было около 0 °С, днем +3...+8 °С, в Крыму столбики термометров будут достигать до +11 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 3 января будет облачно. Ночью был небольшой снег, днем без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер будет дуть преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила 0...-5 °С, днем -3...+2 °С.

Тем временем в Киеве ночью -2...-4 °С, днем около 0 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня в Украине будет тепло. Ночью и днем -3...+3 °С, на юге и востоке до +2...+6 °С.

Мокрый снег пройдет на Левобережье, а также в Карпатах. На остальной территории без осадков. Ветер еще сильный, а в Приазовье и в Крыму скорость будет 15-22 м/с.

В Киеве тем временем будет преобладать облачная погода, но без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-западный, порывистый. Температура воздуха ожидается 0...-2 °С.

