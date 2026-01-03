Відео
Україна
Укргідрометцентр прогнозує мокрий сніг і дощі в Україні

Укргідрометцентр прогнозує мокрий сніг і дощі в Україні

Дата публікації: 3 січня 2026 06:25
Погода сьогодні, 3 січня, в Україні — Укргідрометцентр
Зима. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Прогноз погоди на суботу, 3 січня, повідомили синоптики. В цей день буде мінлива погода, тож вночі в Україні, крім півдня, невеликий (на Закарпатті та в Карпатах помірний) сніг. Вдень у південних, центральних, східних областях і в Карпатах помірний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території без опадів.

Про це у п'ятницю, 3 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 3 січня

В Україні 3 січня будуть мокрі сніги та дощ
Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме південний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с, але у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура вночі становила 0...-5 °С (в Карпатах -3...-8 °С), а в денні години -3...+2 °С (у східних, Дніпропетровській областях в межах 0...5 °С). У південній частині країни тепліше, вночі було близько 0 °С, вдень +3...+8 °С, в Криму стовпчики термометрів сягатимуть до +11 °С.

Прогноз погоди в Україні 3 січня
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 3 січня буде хмарно. Вночі був невеликий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця.

Вітер дутиме переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила 0...-5 °С, вдень -3...+2 °С.

Тим часом у Києві вночі -2...-4 °С, вдень близько 0 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні в Україні буде тепло. Вночі та вдень -3...+3 °С, на півдні та сході до +2...+6 °С.

Мокрий сніг пройде на Лівобережжі, а також в Карпатах. На решті території без опадів. Вітер ще сильний, а в Приазов'ї та в Криму швидкість буде 15-22 м/с.

У Києві тим часом переважатиме хмарна погода, але без істотних опадів. Вітер дутиме південно-західний, поривчастий. Температура повітря очікується 0...-2 °С.

Нагадаємо, що в Одесі  3 січня буде тепліше ніж учора. Проте синоптики прогнозують дощ та сильний вітер

Також ми повідомляли, в Укргідрометцентрі нещодавно попередили про рекордно холодний січень в Україні.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
