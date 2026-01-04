Погода сьогодні, 4 січня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: istock.com

Прогноз погоди в Україні на неділю, 4 січня, надали синоптики. Буде хмарно.

Про це в суботу, 3 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 4 січня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

На півдні, сході, а вдень ще в центральних областях очікуються мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледиця. На решті території опадів не передбачається. На дорогах усюди, крім південних областей, місцями можлива ожеледиця.

Південно-західний і південний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але на південному-сході його пориви місцями сягнуть 15–20 м/с.

Карта температур від Meteopost.com

Уночі стовпчики термометрів знизяться до -5...-10 °С, а в Карпатах — до -8...-13 °С. Удень очікується 0...-5 °С. Найтепліше буде на півдні та південному сході: уночі +2...-3 °С, удень +1...+6 °С, а у Криму — до +9 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно. Без опадів. В області на дорогах подекуди утвориться ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру — 7–12 м/с. Нічна температура на Київщині — -5...-10 °С, а в Києві — -6...-8 °С. Удень у столиці повітря прогріється до -6...-8 °С, а в області — до -1...-3 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у неділю вночі похолоднішає до -2...-8 °С, а вдень потеплішає до -3...+3 °С, на півдні — до +2...+8 °С. У більшості областей періодично йтиме мокрий сніг, а на півдні — дощ. Без істотних опадів обійдеться лише на заході.

У Києві переважатиме хмарна погода. Без опадів, хіба що в неділю ввечері може пройти невеликий сніг. Південно-західний вітер буде поривчастим. Уночі передбачається -6...-8 °С, а вдень — 0...-2 °С.

