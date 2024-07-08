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Магнитные бури 8 июля — чего ожидать от солнечной активности метеозависимым

8 июля 2024 13:32
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Людмила Войтюк
Редактор
Плут магнитных бурь на 8 июля
Мигрень у девушки из-за магнитной бури. Фото: meddiagnostica.com.ua
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В понедельник, 8 июля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В ближайшее время прогнозируется понижение солнечной активности.

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 8-10 июля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури 8 июля

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 8 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), соответствующая небольшой магнитной буре.

Однако уже во вторник, 9 июля, К-индекс снизится до 3 (зеленый уровень) – небольших геомагнитных волнений, и будет оставаться таким же и в среду, 10 июля.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Рекомендуется следить за своим здоровьем и принимать необходимые меры для минимизации негативного воздействия. Вот несколько советов:

  • оставайтесь спокойными и оптимистичными;
  • ведите здоровый образ жизни;
  • чаще проводите время на свежем воздухе и соблюдайте правильное питание;
  • отдыхайте достаточно и следите за качеством сна;
  • занимайтесь медитацией или йогой;
  • избегайте стресса и эмоциональных расстройств.

Напомним, в июле по прогнозам специалистов будет низкая солнечная активность. Правда, не обойдется и без нескольких мощных магнитных бурь.

А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.

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