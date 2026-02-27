Будут ли магнитные бури 27 февраля — прогноз для метеозависимых

Головная боль из-за магнитных бурь. Фото: Freepik, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

На Солнце за последние сутки не было зафиксировано чрезмерной активности. Существенных магнитных бурь на сегодня не прогнозируют, однако метеозависимых людей предупреждают о радиационном шторме.

Новини.LIVE рассказывают о прогнозе магнитных бурь на 27 февраля со ссылкой на Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 27 февраля

За последние сутки на Солнце произошло две вспышки:

класса В;

класса М2,3.

Прогноз магнитных бурь на февраль. Фото: скриншот

Вспышки класса В сильно не влияют на Землю, поэтому почти не ощутимы для людей. Зато класс М2,3 может вызвать радиопомехи на дневной стороне Земли. Кроме того, такая вспышка провоцирует солнечный радиационный шторм. Именно его стоит сегодня остерегаться.

В пятницу геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность — низкая с вероятностью вспышек M-класса.

Солнечная активность на 27 февраля:

вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 8.

Как улучшить самочувствие

Радиационный шторм может вызвать головные боли, усталость и слабость. Стоит придерживаться нескольких советов, чтобы улучшить самочувствие сегодня:

следите за рационом, употребляя больше полезной пищи, и увеличьте потребление воды;

откажитесь от кофе, алкоголя и энергетиков;

пейте травяные чаи, чтобы успокоить нервную систему и снять напряжение;

ограничьте физические и умственные нагрузки, сегодня лучше больше отдыхать.

Эти советы помогут легче пережить сложный для метеозависимых людей период.

