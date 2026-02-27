Прогноз магнітних бур на 27 лютого — метеозалежним варто подбати про себе

Головний біль через магнітні бурі. Фото: Freepik, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

За останню добу сонячна активність не перевищувала помірного рівня. Суттєвих магнітних бур не очікується. Однак через спалах М2,3 може виникнути радіаційний шторм. Метеозалежним людям варто подбати про себе сьогодні.

Новини.LIVE розповідають про прогноз магнітних бур на 27 лютого з посиланням на Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 27 лютого

За останню добу на Сонці сталося два спалахи:

класу В;

класу М2,3.

Прогноз магнітних бур на лютий. Фото: скриншот

Спалахи класу В сильно не впливають на Землю, тому майже не відчутні для людей. Натомість клас М2,3 може викликати радіоперешкоди на денній стороні Землі. Крім того, такий спалах провокує сонячний радіаційний шторм. Саме його варто сьогодні остерігатися.

У п'ятницю геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність — низька з ймовірністю спалахів M-класу.

Сонячна активність на 27 лютого:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 8.

Як покращити самопочуття

Радіаційний шторм може викликати головні болі, втому та слабкість. Варто дотримуватися кількох порад, аби покращити самопочуття сьогодні:

стежте за раціоном, вживаючи більше корисної їжі, та збільште споживання води;

відмовтеся від кави, алкоголю та енергетиків;

пийте трав'яні чаї, аби заспокоїти нервову систему та зняти напругу;

обмежте фізичні та розумові навантаження, сьогодні краще більше відпочивати.

Ці поради допоможуть легше пережити складний для метеозалежних людей період.

Раніше ми розповідали, що в Україні 20 березня 2026 року настане весняне рівнодення. Після цього світлова частина доби почне поступово збільшуватися.

Також ми писали, що вже завтра, 28 лютого, в небі над Україною можна буде побачити парад планет. У ряд вишикуються Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.