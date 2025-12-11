Видео
Україна
Метеозависимым стоит подумать о здоровье — прогноз магнитных бурь

11 декабря 2025 13:54
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз магнитных бурь на 11 декабря — чего ждать метеозависимым
Головная боль у девушки. Фото: Freepik
Светлана Силенко - Редактор

В четверг, 11 декабря, сильных магнитных бурь не прогнозируют. Несмотря на это, солнечная активность в последние сутки была повышенной с серией мощных вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 11 декабря

За прошедшие сутки Солнце демонстрировало повышенную активность. Зафиксировано 13 вспышек класса C, которые почти не влияют на Землю, а также три вспышки класса M, самая мощная из которых достигла уровня M1,9.

Вспышки этого класса относятся к средним по силе и могут вызывать незначительные радиопомехи на дневном полушарии планеты, а также повышают риск солнечного радиационного шторма.

По прогнозу, в четверг геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной или немного нестабильной. Солнечная активность ожидается на умеренном уровне, вероятность мощных вспышек класса X остается небольшой.

Солнечная активность на 11 декабря

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
  • Количество солнечных пятен — 85
Магнітні бурі 11 грудня - прогноз
Девушка с головной болью. Фото: Freepik

Влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут влиять на состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышать риски инфарктов и инсультов накануне таких событий.

Основные возможные последствия магнитных бурь:

  • нарушение работы сердечно-сосудистой системы;
  • влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;
  • проблемы со сном;
  • ослабление иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость и слабость.

Напомним, синоптики предупредили о снеге в некоторых регионах Украины 11 декабря.

А также жителей Одессы предупреждают о возвращении дождей.

космос Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
14:43 В Польше раскрыли, как помогут Украине на пути к вступлению в ЕС

14:42 Ким объяснил курьез с мобилизацией охранника Анджелины Джоли

14:36 Деньги на переоборудование жилья — кто из ветеранов получит

14:29 Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Коломойского

14:24 Google подтвердила атаку хакеров на Android — что делать

Зеленский заявил о возможности энергетического перемирия с РФ - 80x80

Зеленский заявил о возможности энергетического перемирия с РФ

14:10 Обход Prozorro в передаче порта на Одесчине — опровержение

14:10 Не одним Буковелем — где можно недорого покататься на лыжах

14:09 В парламентском институте назвали основную причину для выборов

13:54 Метеозависимым стоит подумать о здоровье — прогноз магнитных бурь

13:50 Погода "играет на руку" россиянам — что происходит в Часовом Яру

