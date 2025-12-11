Прогноз магнитных бурь на 11 декабря — чего ждать метеозависимым

Метеозависимым стоит подумать о здоровье — прогноз магнитных бурь
В четверг, 11 декабря, сильных магнитных бурь не прогнозируют. Несмотря на это, солнечная активность в последние сутки была повышенной с серией мощных вспышек.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 11 декабря
За прошедшие сутки Солнце демонстрировало повышенную активность. Зафиксировано 13 вспышек класса C, которые почти не влияют на Землю, а также три вспышки класса M, самая мощная из которых достигла уровня M1,9.
Вспышки этого класса относятся к средним по силе и могут вызывать незначительные радиопомехи на дневном полушарии планеты, а также повышают риск солнечного радиационного шторма.
По прогнозу, в четверг геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной или немного нестабильной. Солнечная активность ожидается на умеренном уровне, вероятность мощных вспышек класса X остается небольшой.
Солнечная активность на 11 декабря
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
- Количество солнечных пятен — 85
Влияние магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут влиять на состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышать риски инфарктов и инсультов накануне таких событий.
Основные возможные последствия магнитных бурь:
- нарушение работы сердечно-сосудистой системы;
- влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;
- проблемы со сном;
- ослабление иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость и слабость.
