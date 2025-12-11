Прогноз магнитных бурь на 11 декабря — чего ждать метеозависимым

Головная боль у девушки. Фото: Freepik

В четверг, 11 декабря, сильных магнитных бурь не прогнозируют. Несмотря на это, солнечная активность в последние сутки была повышенной с серией мощных вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 11 декабря

За прошедшие сутки Солнце демонстрировало повышенную активность. Зафиксировано 13 вспышек класса C, которые почти не влияют на Землю, а также три вспышки класса M, самая мощная из которых достигла уровня M1,9.

Вспышки этого класса относятся к средним по силе и могут вызывать незначительные радиопомехи на дневном полушарии планеты, а также повышают риск солнечного радиационного шторма.

По прогнозу, в четверг геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной или немного нестабильной. Солнечная активность ожидается на умеренном уровне, вероятность мощных вспышек класса X остается небольшой.

Солнечная активность на 11 декабря

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 85

Девушка с головной болью. Фото: Freepik

Влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут влиять на состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышать риски инфарктов и инсультов накануне таких событий.

Основные возможные последствия магнитных бурь:

нарушение работы сердечно-сосудистой системы;

влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;

проблемы со сном;

ослабление иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость и слабость.

Напомним, синоптики предупредили о снеге в некоторых регионах Украины 11 декабря.

А также жителей Одессы предупреждают о возвращении дождей.